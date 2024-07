豪快バックリブ＆プルドビーフ！ソライロキッチン「アメリカBBQビアガーデン」

2024年7月から、お肉や新鮮野菜をワイン飲み放題と楽しむカジュアルイタリアン『ソライロキッチン(SORAIRO KITCHEN)天王寺inてんしば』(大阪・天王寺公園)において、アメリカBBQビアガーデンを10月頃までの期間限定で開催中です。

ソライロキッチン「アメリカBBQビアガーデン」

期間(予定) : 2024年7月〜10月頃

価格 : 税込4,800円〜(テラス席/飲み放題付)

所在地 : 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町5-55

電話 : 06-6718-4132

定休日 : なし

座席数 : 170席(店内102席、テラス68席)

BBQ営業時間: 11:00〜22:30

アクセス : 各線 大阪天王寺駅より徒歩3分

■アメリカBBQビアガーデン

2024年のビアガーデンは日本の焼肉スタイルではなく、本場アメリカのような豪快なバックリブや塊肉を気軽にBBQで楽しめます。

芝生広がる都会のオアシス、てんしば公園内レストラン「ソライロキッチン」でビアガーデンを楽しめます。

■BBQプランは飲み放題込み 4,800円〜

・BBQライトプラン 4,800円

・タコス食べ放題BBQプラン 5,000円

・豪快バックリブ&プルドビーフが楽しめるアメリカンBBQ 5,500円

・厚切り牛ステーキ&豪快バックリブが楽しめるアメリカンBBQ 6,500円

■店内でもBBQが楽しめるプレートが登場!

お肉のプロが美味しく焼き上げたBBQプレートが提供されます。

大人気のビアガーデンを2024年は快適に店内でも楽しめるように、豪快なアメリカンBBQをお肉のプロが焼き上げ、プレートにて提供。

豪快なバックリブステーキや、牛肉がホロホロになるまで柔らかく仕上げた話題のプルドビーフなどが楽しめます。

・【店内プラン】豪快バックリブ&プルドビーフが楽しめるアメリカンBBQプレート 5,500円

・【店内プラン】厚切り牛ステーキ&豪快バックリブが楽しめるアメリカンBBQプレート 6,500円

