フェラガモのウィメンズストアが伊勢丹新宿店3階に移設リニューアル。オープン記念の限定アイテムが登場

フェラガモは、2024年7月10日に、伊勢丹新宿店ウィメンズストアを3階に移し、リニューアルオープンします。Courtesy of FERRAGAMO本ストアでは、レディ・トゥ・ウエア、シューズ、バッグ、アクセサリーを取りそろえており、高い革新性とデザイン性、そして思いがけない創意工夫からなる、イタリアの卓越したクラフツマンシップを感じることができます。このクラフツマンシップへの最大限の敬意を称し、そのうえで常に革新性を受け入れることで、時代を超越したエレガンスと洗練された温かみのあるデザインが生み出され、フェラガモのクリエイションは進化を続けています。

Courtesy of FERRAGAMOこの新しいコンセプトのストアで最も目をひくのは、折り紙をイメージした切り石積みの特注パネルです。フットウエア、バッグ、アクセサリー、ウエアのすべてが、ひとつの通路に沿って配置されます。ブランドのヘリテージである靴はデザインを引き立たせるシャンボール石製の棚にディスプレイされ、バッグは漆喰の壁を背景に陳列されます。Courtesy of FERRAGAMOレディ・トゥ・ウエアはオニキスを思い起こさせるようなニッケル仕上げのラックに並べられます。この移転リニューアルオープンを記念し、愛おしく抱きしめるようなガンチーニ使いが特徴の大人気アイコンバッグ「ハグ」のミニサイズに、限定カラーが登場。深みのあるシックなボルドーのボディに、日本の桜を思わせる淡いピンクのライニングがのぞくこの「ハグ」は、世界でもこの伊勢丹新宿店ウィメンズストアだけで購入できる特別なモデルです。Courtesy of FERRAGAMOさらに、内側がフェラガモ・レッドで彩られたバイカラーのお財布、カードケースや、デニムのセットアップ、トートバッグなど、他のストアでは手に入らないエクスクルーシブなアイテムが多数登場します。HUG(ハグ) ミニバッグ 伊勢丹新宿店限定アイコンバッグシリーズの“HUG(ハグ)”のミニバッグより、この伊勢丹新宿店のリニューアルを記念したスペシャルなバッグ。ワインレッドをベースに、インナーに桜を彷彿とさせるピンクを組み合わせた、バイカラーのモデルです。世界でも伊勢丹新宿店でしか入手できないスペシャルなアイテムです。Courtesy of FERRAGAMOHUG(ハグ) ミニバッグ 伊勢丹新宿店限定価格:28万6,000円(税込)サイズ:W22.5 D11.0 H14.0【店舗情報】フェラガモ 伊勢丹新宿店ウィメンズストアオープン日:2024年7月10日(水)所在地:東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館3階営業時間:10:00〜20:00 ※百貨店の営業時間に準じます。取り扱いコレクション:レディ・トゥ・ウエア、シューズ、バッグ、アクセサリー、スカーフ・ストール、アイウエア、ウォッチ、フレグランス#Ferragamoお問い合わせ:フェラガモ・ジャパン0120-202-170