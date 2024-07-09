¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¤¬¼èÄùÌò¡ÖCHIMNEY TOWN¡×³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂáÊá ·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/07/09¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¤¬ÀßÎ©¤·¡¢¼èÄùÌòCCO¤òÌ³¤á¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒCHIMNEY TOWN¡×¤¬9Æü¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¡Ö¤Ï¤ì¤Î¤Ò¡×Èï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÀ®¿Í¼°³«ºÅ
¡ÖCHIMNEY TOWN¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤¬·ÝÇ½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ï¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ß¤Ç¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÊÀ¼Ò¤â³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÊóÆ»¤Ç¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤Î¤ß¤Î¾õ¶·¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ç·òÁ´¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¶ÈÌ³·ÀÌó¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡Ö³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤òÂÐ±þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Öº£¸å¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±ÆüÀ¾Ìî¤â¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÌÀÆü¤ÎVoicy¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¤¬·ÝÇ½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ï¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ß¤Ç¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÀ¼Ò¤â³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÊóÆ»¤Ç¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤Î¤ß¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç·òÁ´¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¶ÈÌ³·ÀÌó¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCHIMNEY TOWN¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ìøß·¹¯¹°
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¡Ö¤Ï¤ì¤Î¤Ò¡×Èï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÀ®¿Í¼°³«ºÅ
¢¡¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¤¬ÀßÎ©¡ÖCHIMNEY TOWN¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂáÊá
¡ÖCHIMNEY TOWN¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤¬·ÝÇ½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ï¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ß¤Ç¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤òÂÐ±þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Öº£¸å¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±ÆüÀ¾Ìî¤â¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÌÀÆü¤ÎVoicy¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£— À¾ÌîÎ¼×¢(¥¥ó¥°¥³¥ó¥°) (@nishinoakihiro) July 9, 2024
¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü¤ÎVoicy¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
https://t.co/CJzzXf0b4Y
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÈ¯É½Á´Ê¸
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¤¬·ÝÇ½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ï¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ß¤Ç¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÀ¼Ò¤â³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÊóÆ»¤Ç¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤Î¤ß¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç·òÁ´¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¶ÈÌ³·ÀÌó¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCHIMNEY TOWN¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ìøß·¹¯¹°
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û