¹Åç¡Ýµð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª¡¡ÀèÈ¯¤Ï¹Åç¡¦¿¹²¼Äª¿Î¡¢µð¿Í¡¦»³ùõ°Ë¿¥
¡Ö¹Åç¡Ýµð¿Í¡×
¡ã7·î9Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡13²óÀï¡ä
»î¹ç³«»Ï 18¡§00
Àè¹¶¡§µð¿Í¡¡¸å¹¶¡§¹Åç
¢¡ ¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×
¡ÊÃæ¡Ë½©»³
¡ÊÍ·¡ËÌðÌî
¡Ê±¦¡ËÌî´Ö
¡Ê»°¡Ë¾®±à
¡Ê°ì¡ËºäÁÒ
¡Êº¸¡ËÂçÀ¹
¡ÊÆó¡ËµÆÃÓ
¡ÊÊá¡ËÐòß·
¡ÊÅê¡Ë¿¹²¼
¢¡ ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä
¡Ê±¦¡Ë´Ý
¡ÊÆó¡ËµÈÀî
¡ÊÃæ¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¡Ê»°¡Ë²¬ËÜÏÂ
¡Ê°ì¡ËÂç¾ëÂî
¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ
¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý
¡Êº¸¡Ëº´¡¹ÌÚ
¡ÊÅê¡Ë»³粼°Ë
¡ã7·î9Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡13²óÀï¡ä
»î¹ç³«»Ï 18¡§00
Àè¹¶¡§µð¿Í¡¡¸å¹¶¡§¹Åç
¢¡ ¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×
¡ÊÃæ¡Ë½©»³
¡ÊÍ·¡ËÌðÌî
¡Ê±¦¡ËÌî´Ö
¡Ê»°¡Ë¾®±à
¡Ê°ì¡ËºäÁÒ
¡Êº¸¡ËÂçÀ¹
¡ÊÆó¡ËµÆÃÓ
¡ÊÊá¡ËÐòß·
¡ÊÅê¡Ë¿¹²¼
¢¡ ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä
¡Ê±¦¡Ë´Ý
¡ÊÆó¡ËµÈÀî
¡ÊÃæ¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¡Ê»°¡Ë²¬ËÜÏÂ
¡Ê°ì¡ËÂç¾ëÂî
¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ
¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý
¡Êº¸¡Ëº´¡¹ÌÚ
¡ÊÅê¡Ë»³粼°Ë