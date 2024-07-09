霧島賞を制したルピナステソーロ(写真提供：佐賀県競馬組合)

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　9日、佐賀競馬場で行われた第28回霧島賞(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金800万円)は、2番手から4角手前で先頭に立った永森大智騎手騎乗の2番人気ルピナステソーロ(牝6、高知・宮川真衣厩舎)が、中団から脚を伸ばした5番人気アイアンムスメ(牝6、高知・田中守厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒4(良)。

　さらに1.1/2馬身差の3着に4番人気オバケノキンタ(牡4、栗東・大根田裕之厩舎)が入った。なお、1番人気アイタカ(牝3、栗東・谷潔厩舎)は8着に、3番人気テイエムチュララン(牝3、・厩舎)は10着に終わった。

　勝ったルピナステソーロは、父ミッキーアイル、母ダノンクィーン、その父チチカステナンゴという血統。これが重賞初制覇。

【勝ち馬プロフィール】
◆ルピナステソーロ(牝6)
騎手:永森大智
厩舎:高知・宮川真衣
父:ミッキーアイル
母:ダノンクィーン
母の父:チチカステナンゴ
馬主:冨谷 昌弘
生産者:ストームファームコーポレーション

【全着順】
1着　ルピナステソーロ　2人気
2着　アイアンムスメ　5人気
3着　オバケノキンタ　4人気
4着　カッコヨカ　6人気
5着　ゴーツウキリシマ　8人気
6着　タケノサイコウ　7人気
7着　カシノルーカス　9人気
8着　アイタカ　1人気
9着　ハナハナグスト　11人気
10着　テイエムチュララン　3人気
11着　イチザウイナー　10人気
12着　アネロイド　12人気