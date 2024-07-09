【佐賀・霧島賞結果】ルピナステソーロが早め先頭から押し切って重賞初制覇
9日、佐賀競馬場で行われた第28回霧島賞(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金800万円)は、2番手から4角手前で先頭に立った永森大智騎手騎乗の2番人気ルピナステソーロ(牝6、高知・宮川真衣厩舎)が、中団から脚を伸ばした5番人気アイアンムスメ(牝6、高知・田中守厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒4(良)。
さらに1.1/2馬身差の3着に4番人気オバケノキンタ(牡4、栗東・大根田裕之厩舎)が入った。なお、1番人気アイタカ(牝3、栗東・谷潔厩舎)は8着に、3番人気テイエムチュララン(牝3、・厩舎)は10着に終わった。
勝ったルピナステソーロは、父ミッキーアイル、母ダノンクィーン、その父チチカステナンゴという血統。これが重賞初制覇。
【勝ち馬プロフィール】
◆ルピナステソーロ(牝6)
騎手:永森大智
厩舎:高知・宮川真衣
父:ミッキーアイル
母:ダノンクィーン
母の父:チチカステナンゴ
馬主:冨谷 昌弘
生産者:ストームファームコーポレーション
【全着順】
1着 ルピナステソーロ 2人気
2着 アイアンムスメ 5人気
3着 オバケノキンタ 4人気
4着 カッコヨカ 6人気
5着 ゴーツウキリシマ 8人気
6着 タケノサイコウ 7人気
7着 カシノルーカス 9人気
8着 アイタカ 1人気
9着 ハナハナグスト 11人気
10着 テイエムチュララン 3人気
11着 イチザウイナー 10人気
12着 アネロイド 12人気