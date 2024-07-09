9日、佐賀競馬場で行われた第28回霧島賞(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金800万円)は、2番手から4角手前で先頭に立った永森大智騎手騎乗の2番人気ルピナステソーロ(牝6、高知・宮川真衣厩舎)が、中団から脚を伸ばした5番人気アイアンムスメ(牝6、高知・田中守厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒4(良)。

さらに1.1/2馬身差の3着に4番人気オバケノキンタ(牡4、栗東・大根田裕之厩舎)が入った。なお、1番人気アイタカ(牝3、栗東・谷潔厩舎)は8着に、3番人気テイエムチュララン(牝3、・厩舎)は10着に終わった。

勝ったルピナステソーロは、父ミッキーアイル、母ダノンクィーン、その父チチカステナンゴという血統。これが重賞初制覇。

【勝ち馬プロフィール】

◆ルピナステソーロ(牝6)

騎手:永森大智

厩舎:高知・宮川真衣

父:ミッキーアイル

母:ダノンクィーン

母の父:チチカステナンゴ

馬主:冨谷 昌弘

生産者:ストームファームコーポレーション

【全着順】

1着 ルピナステソーロ 2人気

2着 アイアンムスメ 5人気

3着 オバケノキンタ 4人気

4着 カッコヨカ 6人気

5着 ゴーツウキリシマ 8人気

6着 タケノサイコウ 7人気

7着 カシノルーカス 9人気

8着 アイタカ 1人気

9着 ハナハナグスト 11人気

10着 テイエムチュララン 3人気

11着 イチザウイナー 10人気

12着 アネロイド 12人気