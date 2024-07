4つの銘産地コーヒーの飲み比べ！にしむら珈琲店「グァテマラフェスタ」

にしむら珈琲店は、2024年7月9日(火)よりオンラインストアにて、にしむら珈琲店「グァテマラフェスタ」をスタートしました。

にしむら珈琲店「グァテマラフェスタ」

中米最高水準のスペシャルティコーヒー生産地として名高いグァテマラ。

日本の1/3より小さい国土ながら、厳しい寒暖差や豊富な雨量、火山灰の土壌などコーヒー栽培には絶好の条件が揃っており、高品質のコーヒー豆が生産されています。

しむら珈琲店では、グァテマラコーヒーの多様性を発見していただける、生産エリアも精選方法も異なる4つの銘産地コーヒーの飲み比べセットを企画しました。

それぞれを飲み比べて違いを楽しめる、コーヒー好きにはたまらないセットとなっています。

■にしむら珈琲店「グァテマラフェスタ」の4銘柄詳細

(1) アンティグア アルト・デ・メディナ農園

にしむら珈琲店が常に取り扱うアンティグアは、グァテマラコーヒーの産地の中で最も名高い草分け的なエリアです。

特にアルト・デ・メディナ農園は第一級の農園。

グァテマラ伝統の水洗式で、すっきりとしたクリーンな味わいの中に、しっかりとしたボディ感を備えており、にしむら珈琲店の人気メニュー「カプチーノ」も、このアンティグアを使用して提供しています。

ホイップクリームにも負けないしっかりした味わいを楽しめます。

https://kobe-nishimuracoffee.shop/?pid=173446099

(2) ニューオリエンテ グァルバドール農園 アナエロビック・ナチュラル

グァテマラとエルサルバドルの国境を跨ぐグァルバドール農園。

ニューオリエンテに位置するこの農園で、エルサルバドルで育まれた伝統品種「パーカス」をワインの醸造技術を取り入れた144時間の嫌気発酵(アナエロビック・ファーメンテーション)にしました。

バランスを伴った白ワインのような穏やかさと豊潤さを楽しめます。

https://kobe-nishimuracoffee.shop/?pid=181367369

(3) サンホセ・オカーニャ農園 パカマラ・ナチュラル

1900年初頭から珈琲を栽培するサンホセ・オカーニャ農園。

先に紹介した「パーカス」と大粒品種マラゴジッペの交配種「パカマラ」は近年のスペシャルティコーヒー市場で脚光を浴びている希少な品種です。

今回はごく少量のマイクロロットを入手しました。

今回の4種の中でも最もフルーティで、ベリーのような味わいです。

https://kobe-nishimuracoffee.shop/?pid=181602501

(4) デカフェ アティトラン 有機JAS

美しい湖が広がるアティトラン。

有機栽培で育てられた、にしむら珈琲店としては約40年ぶりのデカフェです。

深煎りのためミルクを加えても相性が良く、就寝前や授乳中の方、妊婦さん、お子さんにも安心して楽しめます。

https://kobe-nishimuracoffee.shop/?pid=181603922

■にしむら珈琲店「グァテマラフェスタ」の商品規格について

グァテマラコーヒーをふんだんに楽しめる「200g×4種」と、お試しサイズの「100g×4種」を用意されています。

また、カフェイン入りの珈琲をよりお好みの方に向けて、デカフェを除いた3種類の詰め合わせ「200g×3種」の3つの商品規格を用意されています。

〈商品名・価格〉

「グァテマラ4種詰め合わせ(200g×4種)」8,200円(税込)

https://kobe-nishimuracoffee.shop/?pid=181604580

「グァテマラ4種詰め合わせ(100g×4種)」4,150円(税込)

https://kobe-nishimuracoffee.shop/?pid=181606234

「グァテマラ3種詰め合わせ(200g×3種)」6,100円(税込)

https://kobe-nishimuracoffee.shop/?pid=181606012

※店頭では一部店舗にて7月16日(火)より発売予定。

