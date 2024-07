CyberNewsは7月4日(現地時間)、「RockYou2024: 10 billion passwords leaked in the largest compilation of all time|Cybernews」において、ハッキングフォーラムから約100億件の漏洩パスワードが公開されたと伝えた。これは「ObamaCare」と名乗る脅威アクターが「RockYou2024パスワードコンピレーション」として公開したもので、過去に公開されたRockYou2021に新しい漏洩パスワードを追加したとみられる。

RockYou2024: 10 billion passwords leaked in the largest compilation of all time|Cybernews○2021年は約84億件の漏洩パスワードが公開2021年にハッキングフォーラムに投稿されたRockYou2021パスワードコンピレーションには、約84億件の漏洩パスワードが含まれていたとされる。つまり、今回はわずか3年ほどで15億件を追加したことになる。CyberNewsによると、今回公開されたRockYou2024には9,948,575,739件の漏洩パスワードが含まれていたという。これはパスワードの漏洩データセットとしては最大規模とみられている。なお、今年初めにはパスワード以外の情報を含む約260億件の侵害データセットが漏洩している(参考:「260億件以上の漏洩データを発見、過去最大規模の可能性 | TECH+(テックプラス)」)。○防衛策CyberNewsはすべてのユーザーに対し、次の対策を実施することを推奨している。漏洩パスワードチェッカー「Leaked Password Check: Has My Password Been Hacked?」を使用して、パスワードが漏洩しているか確認する漏洩している場合は一意で強力なパスワードに変更する多要素認証(MFA: Multi-Factor Authentication)を利用するパスワードマネージャーを使用してパスワードの生成、管理を行う。ただし、Webブラウザに標準搭載のパスワードマネージャーは使用しないCyberNewsは、すでに今回公開されたRockYou2024を漏洩パスワードチェッカー「Leaked Password Check: Has My Password Been Hacked?」に統合している。現在は約330億件のパスワードが登録されており、ユーザーはこの膨大なデータベースから漏洩の有無を確認することができる。漏洩したパスワードは脅威アクターのクレデンシャルスタッフィング(Credential stuffing)攻撃に悪用される可能性がある。これまでに多くの企業や組織が被害に遭っており、すべてのユーザーに積極的な防衛策の実施が望まれている。