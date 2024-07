白馬アルプスホテル(長野県北安曇郡)は7月13日より、「山ノ神リフト」を活用した日本初の空飛ぶレストラン「Breakfast in the sky」を宿泊者限定のサービスとして提供する。Breakfast in the sky同サービスで使用する「アルプス第11ペアリフト(通称:山ノ神リフト)」は、標高1133mから出発し、終点は1598mの山頂という同施設の中で最も標高が高いリフトのため、ホテルに宿泊するだけでは見られない絶景を楽しむことができる。

乗車し、まず見えてくる白馬村や北アルプスは、雪に覆われた冬の景色の魅力とはまた異なる、大自然の力強さを感じられる絶景。中盤から終点の山頂にかけては、標高が上がるとともに妙高山や高妻山など新潟県方面を始めとした多くの山々を眺望でき、さらに、日本海も望むことができる。Breakfast in the skyこのような最高の眺望を楽しみながら、よりゆったりとプライベートな時間が過ごせるよう、オリジナル朝食BOXを用意。ドリンクと一緒に、優雅に朝食をとりながら空中散歩を堪能できる。山頂での眺望を楽しんだ後は、再びリフトに乗車し、上りとは一味違う下りの景色が楽しめる。朝食BOX乗車料金は大人2,000円、子供1,500円。素泊まりプランのみ、朝食BOX代2,000円が別途かかる。提供期間は7月13日〜11月30日(午前7時から午前8時30分)まで。(提供期間は予告なく変更となる場合がある) 乗車希望日前日に白馬アルプスホテルフロントにて申込を。なお、当面は宿泊者限定での提供となるが、今後、ビジターも利用できる昼食プランやカフェプランも展開予定だという。さらに、7月13日より、日の出時刻に合わせ早朝にアルプス第5高速ペアリフト、山ノ神リフトを運行し、山頂からの特等席でご来光が楽しめるツアー「Sunrise Lift」を宿泊客及びビジターに提供する。乗車料金は、山頂コーヒー付きで大人2,000円、子供1,500円。提供期間は7月13日〜11月30日まで。7月13日〜7月15日の期間は午前4時00分開始、7月16日〜7月31日は午前4時15分開始。(日の出時刻によって運行時刻が異なる)。乗車希望日前日の16時までに電話にて予約を。Sunrise Lift