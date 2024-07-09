¡ÖÈÈºá¼«Ëý¡×ÁûÆ°¤Ë¿Æ¸¢ÌäÂê¡Ä¤¢¤Ó¤ëÍ¥¤¬¡ÈÈ¾Ç¯ÃÙ¤ì¡É¥Û¥ê¥×¥íÂà¼ÒÊó¹ð¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡Öº£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¡×
¡Ô2023Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢24Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¥Û¥ê¥×¥íÍÍ¤òÂà½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ó¤ëÍ¥¤¬£··î£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë24Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×¤òºòÇ¯Ëö¤ËÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡Ô¥Û¥ê¥×¥í¤µ¤ó¤È¤Ï±ßËþÂà½ê¤Ç¤¹¤·¡¢15ºÐ¤«¤é¤Î³èÆ°¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Ê»ä¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Û¥ê¥×¥í¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Î³§ÍÍ¡¢23Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ï¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤Ó¤ë¤Ï¡Ç01Ç¯¤Ë¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ç14Ç¯¤Ë³ÊÆ®²È¤ÎºÍ²ìµªº¸±ÒÌç¤È·ëº§¤·¡¢Íâ¡Ç15Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤â¡Ç19Ç¯¤ËÎ¥º§¡£ºÍ²ì¤È¤Ï¿Æ¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÄ¹½÷¤ÏºÍ²ì¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Ó¤ë¤Ï£µ·î£µÆü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ¹½÷¤ÎÍÄ»ù´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·
¡Ô¥Þ¥Þ¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ï£±Ê¬£±ÉÃ£±Æü¤¿¤ê¤È¤âËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡Õ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¤È°¦¾ð¿¼¤¤¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹½÷¤È¤Î¿Æ¸¢¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ç22Ç¯£²·î¤ËÂè£²»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡ÈÍ§¿Í¤Î¤ªÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¡É¤È¤À¤±¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ä¹½÷¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Âè£²»Ò¤Ï¼Â²È¤ËÍÂ¤±¤Æ¤ª¤ê¼«Ê¬¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¡È¡ô¤Û¤ÜÉ×¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÃËÀ¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¥Á¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¡£¶È³¦¤Ç¤Ï»öÌ³½ê¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢È¾Ç¯´Ö²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ó¤ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¼ê»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ó¤ë¤Ï¡Ç05Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥«¥ß¥ó¥°¥À¥¦¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢
¡Ö¡Ê¿ô¿Í¤Î½¸ÃÄ¤Ç¡ËÅ¹¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¡¢¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤òÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤´¤ÈÅð¤ßÂ³¤±¡¢¤½¤ì¤òÍ§Ã£¤È¤«¤ËÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤òÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤Â³¤±¤¿¤éÅ¹¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Å¹¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÄÙ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¡¢¼«¤é²áµî¤ÎÈÈºá¼«Ëý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç±ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î·ï¤Ç¤Ï£²¥õ·î´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Î¤ß¤ÇÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ç07Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ê¥×¥í¤ÎÀèÇÚ¡Ø¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¤äÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤óÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»öÌ³½ê¤äÀèÇÚ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈÎ©¤Ç¥Û¥ê¥×¥í¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¡È¸å¤í½â¡É¤ò¼º¤Ã¤¿º£¡¢Èà½÷¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶È³¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÈà½÷¤Î¡È¤ªÁû¤¬¤»¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê³èÌö¤Î¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£