パンこうじょうの仲間たち多数出演！横浜アンパンマンこどもミュージアム「あつまれ！みんなの『おいしくな〜れ！』」

横浜アンパンマンこどもミュージアムは、新ステージ「あつまれ!みんなの『おいしくな〜れ!』」を2024年7月24日(水)より上演します。

期間 :2024年7月24日(水)〜9月19日(木)

※イベント終了日は変更になる場合があります

時間 :1日4回〜5回上演予定

場所 :3Fミュージアム ひろば

参加費:無料(要ミュージアム入館)

※ミュージアムご入館には、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です

出演 :アンパンマン、ばいきんまん、しょくぱんまん、カレーパンマン、

クリームパンダ、メロンパンナちゃん、ジャムおじさん、バタコさん

新ステージでは、アンパンマンにあこがれるクリームパンダが、ジャムおじさんのパン作りをお手伝い。

失敗してくじけそうになりながらも、アンパンマンやばいきんまんの励ましで頑張ります。

本ステージのテーマにもなっている「アンパンマンのマーチ」をアンパンマンたちが歌ってステージを盛り上げます。

この夏は、横浜アンパンマンこどもミュージアムで新ステージを楽しめます。

■施設概要

所在地 : 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

TEL : 045-227-8855

FAX : 045-227-8860

交通アクセス: みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分

JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

首都高横羽線「みなとみらい」出口より約10分

営業時間 : 2・3Fミュージアム 10:00〜17:00(最終入館16:00)

1Fショップ&フード・レストラン 10:00〜18:00

※営業時間は変更になる場合があります

入館料 : 2,200円〜2,600円(税込)

※1歳以上 ※日時指定WEBチケットの事前購入が必要

※1Fショップ&フード・レストランは入場無料

休日 : 12/31〜1/2 ※他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり

URL :

https://www.yokohama-anpanman.jp

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

