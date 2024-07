今西暦何年だよ！迷作ゲーム「超兄貴」に新作か？公式サイトとXアカウントが突如オープン

かつてPCエンジン向けに発売され、独特過ぎる世界観で人気を博したシューティングゲーム「超兄貴」が、令和にまさかの復活?7月9日に突如として公式サイトとXアカウントがオープンしました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「超兄貴」はタイトルから連想される通り、マッチョな兄貴たちが活躍するゲームシリーズ。1992年の第一作目の発売以来、シューティングゲームとしての完成度の高さや、マスコットキャラクター「うみにん」等に注目が集まり、さまざまな機種でスピンオフ作品も発売されるなど、熱烈な支持を集めていました。

コンシューマー向けには2009年に発売された「零・超兄貴」が最後となっていましたが、そんな同シリーズに何やら動きがあるもよう。公式Xアカウントでは「ANIKI is coming back!」と、なぜか英語で始まるポストが投稿され、添付された画像には「アドン」と「サムソン」の姿と共に「A New Project COMING SOON」の文字も書かれています。

ちなみにXのアカウント名は「超兄貴COLLECTION」となっていることから、歴代タイトルをまとめて収録した作品が発売されるのかもしれませんが、その全貌は明らかになっていません。令和の世にメンズビームが炸裂するのか、続報に期待しましょう。

投稿にはシリーズの復活をよろこぶ兄貴たちからの反応が続々。「せっかくだからシリーズ全部いれてほしいな」「Switchとかで遊べたら絶対買いたいなぁ」と、期待の声が多数寄せられています。

ANIKI is coming back!

A new project coming soon.

Stay tuned for more updates!

Please share and follow this account!https://t.co/3v3q87Xa2z#超兄貴#ChoAniki#レトロゲーム

— 超兄貴COLLECTION (@aniki_col) July 9, 2024