½ãÎõ¡¡¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡Ö£È£Á£Î£Á¡¦£Â£É£Ù£Ï£Ò£É¡×¡õ¡Ö²Ö·Ê¤ÎÅò¡×¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡¡
¡¡ÃËÀ£´¿ÍÁÈ²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¤¢¤ë£È£Á£Î£Á¡¦£Â£É£Ù£Ï£Ò£É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£Æ±¥é¥ó¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ö£È£Á£Î£Á¡¦£Â£É£Ù£Ï£Ò£É¡×¤Èº£Ç¯£³·î¡¢Æ±»ÜÀßÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Å·Á³²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆüµ¢¤ê²¹Íá»ÜÀß¡Ö¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÄ¯Ë¾²¹Àô¡¡²Ö·Ê¤ÎÅò¡Ê¤«¤±¤¤¤Î¤æ¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¹Â¸ýÎõ¡Ê¤¿¤±¤·¡Ë»á¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎË¡Èï¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹Â¸ý¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤Î»Ïµå¼°¤ä²Ö·Ê¤ÎÅò¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±ï¤Ç½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¢²¹Íá»ÜÀß¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ãÎõ¤µ¤ó¤Ë¤´²÷Âú¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£½ãÎõ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¼ò°æ°ì·½¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Èº®Íá¡Ä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´äÈ×Íá¤ÏÃË½÷°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ä±ÊÍÎ¾¼¤¬£²£°£²£µÇ¯£³·îËö¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢£³¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´£±£°¶Ê¤ò²Î¾§¡£ÉÃ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ã¥ì¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿Ìó£³£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£