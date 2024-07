日本インフォメーションは、iPhone/iPadから、PDFへ手軽に印鑑・スタンプを押せるアプリ「印鑑」をApp Storeにてリリースしました。

日本インフォメーション「印鑑」アプリ

対応OS :iOS 16以降, iPadOS 16以降

対応機種:iPhone/iPad

価格 :50円(税込)

・アプリダウンロードURL

https://apps.apple.com/jp/app/%E5%8D%B0%E9%91%91/id6504473219

日本インフォメーションは、iPhone/iPadから、PDFへ手軽に印鑑・スタンプを押せるアプリ「印鑑」をApp Storeにてリリース。

「印鑑」はPDFに印鑑、スタンプを押せるアプリです。

iPhone/iPadから簡単に印鑑、スタンプを押すことができ、パソコンや印鑑を持っていない時でも、手軽に押印ができます。

様々な種類の印鑑作成機能があり、自分だけの印鑑を作成できます。

・「印鑑」アプリについて

「印鑑」アプリは、iPhone/iPadでPDF文書に押印できる便利な機能を提供します。

まず、PDF文書上で任意の位置をタップすると、その周辺の枠が自動で認識されます。

その枠内に、自動でサイズ調整した印鑑を押印することができます。

これにより、印鑑を手動で移動や拡大縮小する必要がなくなります。

さらに、白紙に押印した実印を撮影すると、背景が透過された電子印鑑を作成できます。

ユーザーの実印を元に、本格的な電子印鑑を作成することも可能です。

このように、「印鑑」アプリはiOSデバイスでのPDF文書への押印作業を大幅に効率化し、印鑑の作成から、PDF文書への押印、そして資料の送付まで、ワンストップで処理できる機能を備えています。

【主な機能】

◆押印

・PDFの枠を自動認識

タップした位置周辺のPDF内の枠を自動で認識して、枠内にサイズ調整した印鑑を押印できます。

印鑑を移動、拡大縮小する手間が省けます。

◆印鑑作成

・カメラ

白紙に押印した印鑑を撮影すると、背景を透過した電子印鑑を作成することができます。

お手持ちの印鑑を元に本格的な電子印鑑を作成することができます。

・テンプレート

様々な印鑑の形、縦書き・横書き、日付の有無、文字の大きさ、文字のフォントから電子印鑑を作成できます。

手元に印鑑や紙、電子印画像がなくても、テンプレートから自分が作りたい電子印鑑をそのまま作成できます。

・写真フォルダ

写真フォルダの画像を電子印鑑、スタンプに変換することができ、自分だけの印鑑やスタンプを作成できます。

・手書き

指定された正方形の枠内にサインや絵を手書きし、書いたサインや絵をそのまま電子印鑑にできます。

後に手書き印鑑を手直しすることもできます。

◆印鑑編集

印鑑の色、日付の色、フォント、サイズ、位置を詳細に設定でき、自分好みの電子印鑑に編集できます。

また、使用している印鑑を90度回転、回転をリセット、印鑑縮小調整、日付変更することも可能です。

◆保存、共有

押印した資料をコピー、保存、共有、メール送信などができます。

◆お気に入り登録

iPhoneは2つ、iPadは3つホーム画面の右下にお気に入り印鑑を登録することができます。

登録した後は、その印鑑をタップすることで、印鑑一覧から印鑑を選ぶことなく、お気に入りの印鑑に変更できます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post iPhone/iPadからPDFへ手軽に押印!日本インフォメーション「印鑑」アプリ appeared first on Dtimes.