ピクチャ・イン・ピクチャに対応！ピクセラ「Xit wireless」

ピクセラ「Xit wireless」

ピクセラは、国内だけで無く海外でも楽しむことができる人気のワイヤレス テレビチューナー「Xit AirBox」シリーズに対応したiOS/iPad OS向けテレビ視聴アプリ「Xit wireless」が、2024年7月9日(火)よりピクチャ・イン・ピクチャに対応。

■ピクチャ・イン・ピクチャ対応「Xit wireless」iOS/iPad OS版について

アップデートで提供を開始した「Xit wireless」iOS/iPad OS版がピクチャ・イン・ピクチャに対応しました。

これによりiPhoneやiPadでテレビ番組を視聴しながら、他のアプリを操作したり、インターネット閲覧やメールチェック、SNSなどを行うことができ、情報収集の幅が広がります。

例えば、

・ドラマやスポーツ中継見ながら、SNSで感想を共有する

・バラエティーや情報番組を見ながら、気になる情報をネットで検索する

・料理番組をみながら、好みのブラウザでレシピを確認する

「Xit wireless」iOS/iPad OS版がピクチャ・イン・ピクチャを対応したことで、今の時代にあったテレビ視聴のかたちが提供されます。

■Xit AirBoxシリーズについて

Xit AirBoxシリーズは、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を視聴できるワイヤレステレビチューナーです。

自宅のWi-Fiネットワークに接続することで、スマートフォンやタブレット、パソコン、プロジェクタでテレビ番組を楽しむことができます。

また、録画機能(※1)や番組表機能なども搭載しており、便利な機能が満載です。

※1 別途ハードディスクやピクセラクラウドへの契約が必要です。

ピクセラクラウドは、XIT-AIR120CW/XIT-BAS1000T-MKのみ対応しています。

<「Xit wireless」ピクチャ・イン・ピクチャ機能説明動画>

<対応テレビチューナー>

【ワイヤレスモデル】

・XIT-AIR120CW

・XIT-AIR50

・XIT-AIR110W

【USB接続モデル】

・XIT-BRK100W

・PIX-SMB100-BLK

【PCIe接続モデル】

・XIT-BRD100W

・XIT-BRD110W

【HDMI接続】

・XIT-BAS1000T-MK

<動作環境>

【対応OS】iOS 13、iPad OS 13以降

※ピクチャ・イン・ピクチャ機能を利用刷る場合は、iOS 14、iPad OS 14以降

【インターネット環境】

以下の機能を利用する場合に必要です。

・アプリケーションのインストールおよびアップデート

・視聴ランキングの表示

・番組表のサムネイル表示

・ながら見機能/ピクチャ・イン・ピクチャ機能

・クラウド録画(※2)

※2 クラウド録画は、XIT-AIR120CW/XIT-BAS1000T-MKのみ対応です。

※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

