【JR西日本】山陰地方の大雨の影響で「サンライズ出雲・瀬戸」など計画運休（9日15時50分現在）
JR西日本によりますと、山陰線で発生した大雨のため、伯備線の新見～米子駅間で運転を取り止めるということです。（9日午後3時45分現在）
また、下記の列車を運休するということです。
サンライズ出雲・瀬戸 上り・下り
やくも
（上り）16号 出雲市～米子駅間、18～30号 出雲市～岡山駅間
（下り）9,13号 米子から出雲市駅間、11,15～29号 岡山～出雲市駅間
スーパーはくと
（上り）10,12号 倉吉～大阪駅間、14,16号 倉吉～京都駅間
（下り）3,5号 鳥取～倉吉駅間、7,13号 大阪～倉吉駅間、9,11,15号 大阪～鳥取駅間
スーパーいなば
（上り）6～12号 鳥取～岡山駅間
（下り）7～11号 岡山～鳥取駅間
スーパーまつかぜ
（上り）8号 米子～鳥取駅間、10号 出雲市～鳥取駅間
（下り）5号 鳥取～出雲市駅間
スーパーおき
（上り）2号 出雲市～米子駅間、4号 浜田～鳥取駅間
（下り）5号 鳥取～浜田駅間
【伯備線】
（新見⇒米子方面）
・新見駅１６時２９分発 普通米子行き 新見駅～米子駅間
・新見駅１８時３５分発 普通米子行き 新見駅～米子駅間
・新見駅２１時５７分発 普通米子行き 新見駅～米子駅間
（米子⇒新見方面）
・米子駅１６時１２分発 普通新見行き 米子駅～新見駅間
・米子駅１８時２６分発 普通新見行き 米子駅～新見駅間
・米子駅１９時３９分発 普通新見行き 米子駅～新見駅間
・米子駅２１時３０分発 普通新見行き 米子駅～新見駅間