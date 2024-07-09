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JR西日本によりますと、山陰線で発生した大雨のため、伯備線の新見～米子駅間で運転を取り止めるということです。（9日午後3時45分現在）

また、下記の列車を運休するということです。

サンライズ出雲・瀬戸　上り・下り

やくも　
（上り）16号　出雲市～米子駅間、18～30号　出雲市～岡山駅間
（下り）9,13号　米子から出雲市駅間、11,15～29号　岡山～出雲市駅間

スーパーはくと
（上り）10,12号　倉吉～大阪駅間、14,16号　倉吉～京都駅間
（下り）3,5号　鳥取～倉吉駅間、7,13号　大阪～倉吉駅間、9,11,15号　大阪～鳥取駅間

スーパーいなば
（上り）6～12号　鳥取～岡山駅間
（下り）7～11号　岡山～鳥取駅間

スーパーまつかぜ
（上り）8号　米子～鳥取駅間、10号　出雲市～鳥取駅間
（下り）5号　鳥取～出雲市駅間

スーパーおき
（上り）2号 　出雲市～米子駅間、4号　浜田～鳥取駅間
（下り）5号　鳥取～浜田駅間　　

【伯備線】
（新見⇒米子方面）
・新見駅１６時２９分発　普通米子行き　新見駅～米子駅間
・新見駅１８時３５分発　普通米子行き　新見駅～米子駅間
・新見駅２１時５７分発　普通米子行き　新見駅～米子駅間

（米子⇒新見方面）
・米子駅１６時１２分発　普通新見行き　米子駅～新見駅間
・米子駅１８時２６分発　普通新見行き　米子駅～新見駅間
・米子駅１９時３９分発　普通新見行き　米子駅～新見駅間
・米子駅２１時３０分発　普通新見行き　米子駅～新見駅間