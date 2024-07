“小さなコース料理”を堪能。フレンチシェフとパン職人が作る熟成肉100％のバーガー（東京・麻布十番）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は五反田の人気ビストロ&バーガー店が、麻布十番にオープンしたバーガーとサンドイッチの専門店。五反田で人気の熟成肉バーガーに加え、自家製パンのサンドイッチが楽しめます。

Burger Occi 麻布十番店(東京・麻布十番)

The Burger(ザ・バーガー) 写真:お店から

2024年6月12日、「Burger Occi(オクシ) 麻布十番店」が麻布十番にオープンしました。グルメバーガーが人気の五反田にある「Burger & Bistro Occi」の2号店になります。

シェフの山口弘さん。最新機器を導入し、自店舗で熟成肉を作成 写真:お店から

オーナーシェフの山口弘さんは、関西や都内のイタリアンや鉄板焼き、ビストロなどで腕を振るった後、2020年に独立して、五反田にフレンチビストロ「kitchen g3」をオープン。その後、業態を変え「Burger & Bistro Occi」と名前を変更。ランチに熟成肉を使ったバーガーを提供したところ、わざわざ食べに訪れる人がいるほどの人気店になりました。

店舗外観 出典:yoshimurakeiさん

このバーガーの成功を受け、さらに専任のパン職人が参加したことで「Burger Occi」が誕生。場所は麻布十番、網代公園のすぐ前。ガラス越しに見える、山口さんの友人のペインターが描いたマリリン・モンローの絵画が粋な大人の空間を演出しています。

店舗内観。黒をベースにしたインテリアは落ち着きがあり、女性1人でも入りやすい雰囲気 出典:海原雄コ♡さん

席数はカウンター席とテーブル席、合わせて15席。天気の良い日はテイクアウトして公園で、夜ならシャンパンを傾けてバーガーを楽しんでもいいですね。

「The Burger」(エイジドパティ、「三右衛門」豚のプルドポーク)1,800円 写真:お店から

ハンバーガーを“掴んで食べる小さなコース”としてとらえている山口シェフ。熟成肉のうまみ、バンズやパンの豊かな風味、肉のソースの役割を担うチーズのコク、それぞれが合わさって生まれるハーモニーを大切にしています。

五反田店から人気の「The Burger (ザ・バーガー)」。ハンバーガーのパティには、赤身の多いブラックアンガス牛を、最新の熟成庫、エイジングブースターで熟成させた肉を使用。この肉を極粗びきにしたパティは、まるでステーキを食べているかのような肉肉しい味わい。噛み締めるたびに感じられる、肉そのもののおいしさがたまりません。バンズに使われているのは、バターやミルクをたっぷり使ったリッチな風合いのブリオッシュバンズ。それぞれの素材のうまさを堪能できるバーガーです。

「Special Pork Jambon Blanc(Ham)」(三右衛門ハム、クリームチーズ、レタス)1,100円 写真:お店から

麻布十番店ならではのメニューがサンドイッチ。ブーランジュール(パン職人)新谷しおりさんが毎朝焼く、パリッとした薄皮が香ばしいリュスティックなどを使用します。

サンドイッチには“飲める脂”と言われるほど甘い脂身と肉のうまみのバランスが絶妙な、茨城県産ブランド豚「三右衛門」を使った自家製シャルキュトリーが挟まれます。新鮮な野菜との相性も抜群です。

「Black Angus Beef Reuben Sandwich」(コンビーフとザワークラフト)2,200円 写真:お店から

自家製ライ麦パンに、自家製のブラックアンガス牛のコンビーフとザワークラフトを挟んだ「ルーベンサンド」も提供。ニューヨークのデリカテッセンで有名な「ルーベンサンド」は、ザワークラウトの酸味とコンビーフの塩味、そこにチェダーチーズのコクが加わり、食べ始めたら止まらないおいしさ。ボリューム満点で食べごたえもあります。

「Premium Wagyu Smash」(スマッシュパティ×2、ソテーオニオン)3,300円 写真:お店から

このほか、和牛を感じられる贅沢なバーガー「プレミアム和牛スマッシュ」や、ゴルゴンゾーラとトリュフハニーを使った甘くてしょっぱい「ザ・テンプテーションバーガー」も麻布十番店限定で提供。いずれもフレンチシェフならではのこだわりの詰まった一品です。

パンにもこだわった本格ハンバーガーとサンドイッチはバーガーファンだけでなく、地元にも愛される店になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「The Burger」 出典:yoshimurakeiさん

『「ザ・バーガー」\1,800

「ランチコンボ」\900

をお願いしました。



自慢のアンガス牛の熟成肉を使ったエイジドパティに三右衛門ブルドポークを使ったシグニチャーメニュー。

パティとプルドポーク、異なる肉々しさが大変食欲をそそります。

またもう一つの主役であるバンズ!

フワフワと優しい食感でお肉や野菜、チーズやソースなどとの一体感を生んでくれているように感じました』(yoshimurakeiさん)

「The Burger」 出典:海原雄コ♡さん

『メインのハンバーガーはボリューミーですが、重すぎずいい感じ。



パティは熟成ならではの力強い肉感。

それでいて程よく肉汁もあり

噛むほどに旨味が広がり

シャキシャキの野菜もアクセントになるので

旨味たっぷりジューシーさが食欲を増し

あっという間に完食』(海原雄コ♡さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Burger Occi 麻布十番店住所 : 東京都港区麻布十番2-13-7 プラシーボ麻布 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子、食べログマガジン編集部

