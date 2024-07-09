　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43040.30　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42346.88　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42115.50　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41590.93　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

41580.17　　★日経平均株価9日終値

41195.54　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
41194.34　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40807.06　　6日移動平均線
40481.43　　均衡表転換線(日足)
40275.57　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40141.56　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40041.79　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39859.78　　均衡表基準線(日足)
39693.18　　均衡表転換線(週足)
39355.60　　25日移動平均線
39041.72　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38889.25　　13週移動平均線
38692.19　　26週移動平均線
38570.30　　均衡表基準線(週足)
38436.71　　均衡表雲下限(日足)
38435.63　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37736.71　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37515.66　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37242.81　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37068.35 　　新値三本足陰転値
36595.70　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36584.16　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36231.20　　200日移動平均線
35793.44　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35431.62　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34344.07　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33792.87　　均衡表雲上限(週足)
31436.07　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　89.64(前日91.54)
ST.Slow(9日)　　92.06(前日94.47)

ST.Fast(13週)　 88.85(前日87.15)
ST.Slow(13週)　 71.21(前日70.64)

［2024年7月9日］

株探ニュース