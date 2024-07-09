

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43040.30 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42346.88 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42115.50 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41590.93 ボリンジャー:＋2σ(26週)



41580.17 ★日経平均株価9日終値



41195.54 ボリンジャー:＋2σ(25日)

41194.34 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40807.06 6日移動平均線

40481.43 均衡表転換線(日足)

40275.57 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40141.56 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40041.79 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39859.78 均衡表基準線(日足)

39693.18 均衡表転換線(週足)

39355.60 25日移動平均線

39041.72 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38889.25 13週移動平均線

38692.19 26週移動平均線

38570.30 均衡表基準線(週足)

38436.71 均衡表雲下限(日足)

38435.63 ボリンジャー:-1σ(25日)

37736.71 ボリンジャー:-1σ(13週)

37515.66 ボリンジャー:-2σ(25日)

37242.81 ボリンジャー:-1σ(26週)

37068.35 新値三本足陰転値

36595.70 ボリンジャー:-3σ(25日)

36584.16 ボリンジャー:-2σ(13週)

36231.20 200日移動平均線

35793.44 ボリンジャー:-2σ(26週)

35431.62 ボリンジャー:-3σ(13週)

34344.07 ボリンジャー:-3σ(26週)

33792.87 均衡表雲上限(週足)

31436.07 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 89.64(前日91.54)

ST.Slow(9日) 92.06(前日94.47)



ST.Fast(13週) 88.85(前日87.15)

ST.Slow(13週) 71.21(前日70.64)



［2024年7月9日］



株探ニュース

