市場調査会社のCircanaが「アメリカにおける2024年5月のゲーム売上本数ランキング」を発表しました。Discover 2024's Best Selling Games | Latest Top Video Game Hits- CircanaTop 20 Best-Selling Games For May 2024 In The US - GameSpothttps://www.gamespot.com/gallery/top-20-best-selling-games-for-may-2024-in-the-us/2900-5578/#1

アメリカにおける2024年5月のゲーム売上本数トップ20は以下の通り。1位:Ghost of Tsushima2位:ペーパーマリオRPG3位:Call of Duty Modern Warfare 34位:HELLDIVERS 25位:MLB The Show 246位:Sea of Thieves7位:Minecraft8位:ELDEN RING9位:ホグワーツ・レガシー10位:Stellar Blade11位:Fallout 412位:EA SPORTS FC 2413位:Marvel's Spider-Man 214位:Homeworld 315位:マリオカート8 デラックス16位:Madden NFL 2417位:Rise of the Ronin18位:F1 2419位:Mortal Kombat 120位:ドラゴンズドグマ 21位を獲得したGhost of Tsushimaは鎌倉時代の日本を舞台にしたオープンワールド時代劇アクションアドベンチャーで、「侍っぽい正々堂々としたプレイスタイル」から「誉れを捨てて暗具を駆使するプレイスタイル」まで幅広いプレイスタイルを楽しめるゲームです。Ghost of Tsushimaは2020年7月17日の発売直後から高く評価され、ジョン・ウィックの監督による実写映画化も決定しています。2024年5月17日にはPC版が発売し、2024年5月にアメリカで最も売れたゲームとなりました。Ghost of Tsushimaがどんなゲームなのかは、以下のレビュー記事を読むと一発で理解できます。尋常ならざる日本愛があふれるPS4のオープンワールド時代劇アクション「Ghost of Tsushima」は人間の反応速度の限界に挑んだ高速剣戟や美麗な大自然など見どころ満載 - GIGAZINE美麗なグラフィックが特徴のStellar Bladeは10位という結果でしたが、日本のPlayStation Storeにおける2024年5月のダウンロードランキングでは1位を獲得しています。ただし、アメリカおよびカナダのPlayStation Storeでは8位となっており、地域によって注目度に差があることがわかります。なお、2015年発売のFallout 4が11位に食い込んでいますが、これは2024年4月にPrime Videoで実写ドラマ「Fallout」が配信されたことが影響していると考えられます。