ディスレクシアと視覚障がい者の支援に活用！hummel「点字シャツ」

hummel「点字シャツ」

hummel(ヒュンメル)は、名古屋ダイヤモンドドルフィンズと協働した点字シャツで、販売収益の一部と選手着用分のオークション売上すべてを合わせ、ディスレクシア協会名古屋・社会福祉法人名古屋ライトハウスへ寄付。

■ディスレクシアと視覚障がい者の支援に活用

点字シャツは、2023年秋から名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(名古屋D)をはじめとする5クラブとヒュンメルが実施したチャリティーシャツ。

目の見えない、見えるに関わらず、手をたたいて声援をおくる姿をイメージし、裾部には指先で感じられる凹凸の点字加工でクラブ名を表したシャツで、売上の一部などを各クラブのホームタウンエリアでの視覚障がい者支援に繋げました。

昨年10月の着用と販売、選手着用シャツのオークションを経て、6月20日、ディスレクシア協会名古屋・名古屋ライトハウスに寄付金と名古屋Dバージョンの点字シャツの贈呈が行われました。

式典では、エスエスケイの斎木英志が、「今回の点字シャツの寄付は、私たちスポーツから皆さまへのパスだと思っています。

次はアリーナでお会いできることを楽しみにしています」とあいさつ。

今回の寄付金は、発達性ディスレクシアや視覚障がい者の方のどちらもが活用できるICT機器の購入や講演活動に活用されます。

