ロッテリアにて、本格的な夏の到来に向け、日本に居ながら気軽にハワイ気分を感じることができる「ハワイアンバーガーフェア」を開催!

第1弾として「ロコモコ絶品チーズバーガー」「スパイシーロコモコ絶品チーズバーガー」「ハワイアンアボカドエビバーガー」が販売されます☆

ロッテリア「ハワイアンバーガーフェア」第1弾

発売日:2024年7月18日(木)

ロッテリアの「ハワイアンバーガーフェア」として、日本に居ながら気軽にハワイ気分を感じることができるメニューが登場!

2024年7月18日から実施される第1弾では「ロコモコ絶品チーズバーガー」や「スパイシーロコモコ絶品チーズバーガー」などハワイの定番料理“ロコモコ”をバーガーで味わえるメニューや、「ハワイアンアボカドエビバーガー」の3品が販売されます☆

ロコモコ絶品チーズバーガー

価格:590円(税込)

ハワイの定番料理“ロコモコ”をバーガーで味わえる「ロコモコ絶品チーズバーガー」

粗挽き牛肉100%のパティに、とろっとした黄身が特長のロッテリアオリジナル半熟風たまごと濃厚でほんのり甘めのデミグラスソースを合わせています。

そんなパティを、レッドチェダーチーズ、4種類(ゴーダ・チェダー・マスカルポーネ・パルメザン)のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソース、レタスなど一緒に、ふんわりもっちり食感が特長のバンズで挟んだバーガーです。

スパイシーロコモコ絶品チーズバーガー

価格:590円(税込)

「ロコモコ絶品チーズバーガー」にピリッとした辛味が特長のハラペーニョと特製旨辛ソースを加えた「スパイシーロコモコ絶品チーズバーガー」

スパイシーな風味を加えることで、牛肉の旨みやデミグラスソースの甘みが際立ち、奥行きのある味わいを楽しめます。

ハワイアンアボカドエビバーガー

価格:540円(税込)

プリプリサクサク食感のエビパティに、アボカドやニンニク、玉ねぎなどを混ぜ合わせて塩とレモンで味付けしたワカモレソースを合わせた「ハワイアンアボカドエビバーガー」

クリーミーで爽やかな酸味が特長の特製サウザンソース、とろ〜りチーズソース、レタス、トマトと一緒に、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ一品です。

日本にいながらハワイ気分を楽しめる、ハワイ料理のロコモコや、エビ、アボカドなどを味わえるバーガー。

ロッテリアの「ハワイアンバーガーフェア」第1弾メニューは、2024年7月18日(木)より販売開始です☆

