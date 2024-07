ゴスペラーズ出演！SUUMO presents まるごとFUNDAY 〜THANKS LIVE〜

静岡第一テレビの夕方情報バラエティー「まるごと」(平日18時15分〜19時00分放送)は、2024年10月に放送開始30周年を迎えます。

番組の冠イベント「SUUMO presents まるごとFUNDAY 〜THANKS LIVE〜」を9月15日(日)に静岡市民文化会館で開催します。

SUUMO presents まるごとFUNDAY 〜THANKS LIVE〜

■開催日 : 9月15日(日) 14:30開場 15:00開演

■会場 : 静岡市民文化会館(〒420-0856 静岡市葵区駿府町2番90号)

■アクセス : 詳細は静岡市民文化会館ホームページをご参照ください

https://www.scch.shizuoka-city.or.jp/access/

■MC : 秋元啓二(Daiichi-TVアナウンサー)、久保ひとみ

■出演者 : 第1部「お笑いLIVE」 インディアンス コットン

鬼越トマホーク ぬまんづ

第2部「音楽LIVE」 ゴスペラーズ

■イベント詳細:

https://www.tv-sdt.co.jp/event/?seq=643

■チケット : 全席指定5,800円(税込)

・番組先行販売 7月8日(月)18:30〜7月11日(木)23:59

※チケットぴあで受付 https://t.pia.jp/

・一般発売 7月13日(土)10:00〜 チケット一般発売

・チケットぴあ(Pコード:654-061)

https://t.pia.jp/

・ローソンチケット(Lコード:41722)

https://l-tike.com/

・イープラス

https://eplus.jp/

※未就学児は保護者1名につき膝上1名無料ですが、

席が必要な場合は有料。

※出演者は予告なく変更になる場合があります。

尚、変更に伴う払い戻しは致しません。

番組の冠イベント「SUUMO presents まるごとFUNDAY 〜THANKS LIVE〜」を9月15日(日)に静岡市民文化会館で開催。

第1部として、まるごとレギュラーメンバー「インディアンス」や「コットン」など吉本芸人の爆笑お笑いライブ、第2部として、2024年12月にメジャーデビュー30周年を迎える男性ボーカルグループ「ゴスペラーズ」が登場します。

まるごとと同じ30周年によるコラボ出演です。

