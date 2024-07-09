ゴスペラーズ出演！SUUMO presents まるごとFUNDAY 〜THANKS LIVE〜
静岡第一テレビの夕方情報バラエティー「まるごと」(平日18時15分〜19時00分放送)は、2024年10月に放送開始30周年を迎えます。
番組の冠イベント「SUUMO presents まるごとFUNDAY 〜THANKS LIVE〜」を9月15日(日)に静岡市民文化会館で開催します。
SUUMO presents まるごとFUNDAY 〜THANKS LIVE〜
■開催日 ： 9月15日(日) 14:30開場 15:00開演
■会場 ： 静岡市民文化会館(〒420-0856 静岡市葵区駿府町2番90号)
■アクセス ： 詳細は静岡市民文化会館ホームページをご参照ください
https://www.scch.shizuoka-city.or.jp/access/
■MC ： 秋元啓二(Daiichi-TVアナウンサー)、久保ひとみ
■出演者 ： 第1部「お笑いLIVE」 インディアンス コットン
鬼越トマホーク ぬまんづ
第2部「音楽LIVE」 ゴスペラーズ
■イベント詳細：
https://www.tv-sdt.co.jp/event/?seq=643
■チケット ： 全席指定5,800円(税込)
・番組先行販売 7月8日(月)18:30〜7月11日(木)23:59
※チケットぴあで受付 https://t.pia.jp/
・一般発売 7月13日(土)10:00〜 チケット一般発売
・チケットぴあ(Pコード：654-061)
https://t.pia.jp/
・ローソンチケット(Lコード：41722)
https://l-tike.com/
・イープラス
https://eplus.jp/
※未就学児は保護者1名につき膝上1名無料ですが、
席が必要な場合は有料。
※出演者は予告なく変更になる場合があります。
尚、変更に伴う払い戻しは致しません。
静岡第一テレビの夕方情報バラエティー「まるごと」(平日18時15分〜19時00分放送)は、2024年10月に放送開始30周年を迎えます。
番組の冠イベント「SUUMO presents まるごとFUNDAY 〜THANKS LIVE〜」を9月15日(日)に静岡市民文化会館で開催。
第1部として、まるごとレギュラーメンバー「インディアンス」や「コットン」など吉本芸人の爆笑お笑いライブ、第2部として、2024年12月にメジャーデビュー30周年を迎える男性ボーカルグループ「ゴスペラーズ」が登場します。
まるごとと同じ30周年によるコラボ出演です。
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