ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターが、映画制作の舞台裏を学べる夏の特別プログラム「サマー・ワークショップ」を一般向けに初開講!

音の魔法が映画に命を吹き込む過程や、映画のシーンをより豊かにするデザインなどを学ぶことができます☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「サマー・ワークショップ」

開催期間:2024年8月19日(月)〜8月30日(金)※土日を除く平日のみ10日間

受付スロット:9:30〜10:15/11:00〜11:45 2回/日(45分のクラス)

受付期間:2024年7月9日(火)〜(来場日の前日15時まで)

内容:「アート・オブ・サウンド」「映画のグラフィック・アート」の2種のクラスを日替わりで実施

対象年齢:(1)小学生クラス・(2)中高生クラス

実施日程:

「アート・オブ・サウンド」2024年8月19日(月)11:00-11:45(2)2024年8月21日(水)、23日(金)、27日(火)29日(木)9:30〜10:15 (1)/11:00〜11:45(2)「映画のグラフィック・アート」8月20日(火)22日(木)、26日(月)、28日(水)、30日(金)9:30〜10:15 (1) / 11:00〜11:45 (2)

予約方法:ツアーのチケットを通常通り公式サイトよりご購入のうえ、お問合せフォームからメールでお申込み

世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

スタジオツアー東京は、イギリスで数々の受賞歴を持ち、映画制作の舞台裏を学べる、画期的なプログラムである「エデュケーション・プログラム」を学校団体向けに無料で提供しています。

実際の映画制作に携わった職人たちの芸術性、技術を知り、映画制作の仕事やその裏側を体験することができ、文部科学省学習指導要領の学習目標に沿うように設計されています。

2023年9月1日よりこれまで1,000人以上の生徒さんたちに開講されました。

この「エデュケーション・プログラム」の中から、音の魔法が映画に命を吹き込む過程を学べる「アート・オブ・サウンド」と、映画のシーンをより豊かにするデザインやその創造性を学ぶ「映画のグラフィック・アート」の2つのクラスを、夏の特別プログラム「サマー・ワークショップ」としてアレンジし、一般向けに初開講。

期間限定で、通常のスタジオツアー東京のチケットをお持ちの小学生から高校生までが参加できるワークショップです。

専用のワークシートを配布し、学習内容を持ち帰るだけではなく、学びを応用し、更に映画制作の裏側への理解を深め、そして夏休みの宿題として活用できる内容となっています。

「アート・オブ・サウンド」は、映画に使われる「音」に関する知識を深め、効果音づくりの仕事を体験できるクラス。

また、「映画のグラフィック・アート」では、映画の中のグラフィック・デザイナーの役割や、映画に関わるデザインの重要性を学ぶことができます。

ワークショップに参加することで、映画制作に関する知識が深まり、今まで以上にツアーを楽しめる内容となっています。

映画制作の秘密をテーマにした夏休みの課題がすすめられるワークショップ。

音やデザインを中心に、映画製作の知識を深めることができます。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッターの「サマー・ワークショップ」は、2024年8月19日(月)から8月30日(金)まで開催されます☆

