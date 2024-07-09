明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０２：３０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
○決算発表・新規上場など
決算発表：カネコ種苗<1376>，コシダカＨＤ<2157>，クオンタムＳ<2338>，イオン九州<2653>，ジーフット<2686>，ＣＶＳベイ<2687>，ワッツ<2735>，北雄ラッキー<2747>，カワサキ<3045>，Ｊグループ<3063>，トレファク<3093>，コメダ<3543>，アレンザＨＤ<3546>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ｎｏｔｅ<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，技研製<6289>，ゲームウィズ<6552>，識学<7049>，エコーＴＤ<7427>，イオン北海道<7512>，サイゼリヤ<7581>，ダイコー通産<7673>，井筒屋<8260>，プログリット<9560>，グランド<9720>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>，ベルク<9974>ほか
出所：MINKABU PRESS
０２：３０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
○決算発表・新規上場など
決算発表：カネコ種苗<1376>，コシダカＨＤ<2157>，クオンタムＳ<2338>，イオン九州<2653>，ジーフット<2686>，ＣＶＳベイ<2687>，ワッツ<2735>，北雄ラッキー<2747>，カワサキ<3045>，Ｊグループ<3063>，トレファク<3093>，コメダ<3543>，アレンザＨＤ<3546>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ｎｏｔｅ<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，技研製<6289>，ゲームウィズ<6552>，識学<7049>，エコーＴＤ<7427>，イオン北海道<7512>，サイゼリヤ<7581>，ダイコー通産<7673>，井筒屋<8260>，プログリット<9560>，グランド<9720>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>，ベルク<9974>ほか
出所：MINKABU PRESS