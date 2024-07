リーグアンの英語版公式X(旧ツイッター/@Ligue1_ENG)が8日、パリ観光を楽しむ 日本代表 選手たちの写真を紹介した。スタッド・ランスのFW伊東純也がインスタグラム(@1409junya)のストーリーズで投稿していた1枚とみられ、リーグアンは「伊東と南野がパリでの休暇を満喫」として掲載。伊東はモナコのFW南野拓実、グラスホッパーのDF瀬古歩夢と共に私服姿でサングラスをかけ、パリの凱旋門の前でカメラに収まっている。

Ito and Minamino enjoying their break in Paris ❤️ pic.twitter.com/RDgIDgFr1I