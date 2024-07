夏のお出かけ・旅行シーズンにぴったりな「Disney Dream Travel」がスタート!

旅行が楽しくなるグッズや、47都道府県のご当地アートデザインのキーホルダーやステッカーなどのグッズコレクション、旅行先でも「ミッキーマウス」と写真が撮れる全10種類のARなどが展開されます☆

Disney Dream Travel

開始日:2024年7月18日(木)

ウォルト・ディズニー・ジャパンが、「ミッキーマウス」たちと一緒に笑顔溢れる素敵な旅を楽しめる「Disney Dream Travel」を実施。

様々なシーンで旅行を楽しむ「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」がデザインされたグッズや、47都道府県のご当地アートデザインのキーホルダーやステッカーなどのグッズコレクションが販売されます。

さらに、旅行先でも「ミッキーマウス」と写真を撮れる全10種類のARが登場するスペシャル企画です。

Instagram用AR「Disney Dream Travel AR」

公開日:2024年7月18日(木)

種類:全10種

ディズニーキャラクターのInstagram用AR「Disney Dream Travel AR」を公開。

Instagramアプリ内のカメラで対象アートを読み込むことで、ディズニーキャラクターのARが出現します。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」と一緒に写真を撮ることができ、旅先でも大好きなキャラクターと記念撮影することができるコンテンツです。

DREAM TRAVEL/クッキー

価格:8枚800円(税抜)/12枚1,200円(税抜)

※沖縄県での販売品のみ8枚 1,000円(税抜)・12枚 1,400円(税抜)

トラベルバッグを持った「ミッキーマウス」と、スマートフォンを持った「ミニーマウス」がデザインされたパッケージのクッキー。

クッキー1枚1枚にもプリントが施されています。

47都道府県のディズニーペナントが付いた、お土産にぴったりなクッキーです。

富士フイルム「写ルンです」

価格:オープン価格

簡単にフィルム写真を撮影できる「写ルンです」に、ディズニーデザインが登場。

「ミッキーマウス」と一緒に、鮮やかな旅の思い出を残すことができます。

HUNET「アクリルキーホルダーコレクション」

価格:各550円 (税込)

種類:全47種

ご当地名物と「ミッキーマウス」「ミニーマウス」がデザインされたキーホルダー。

岩手のわんこそば、宮崎のマンゴーなど、その土地ならではの背景デザインにも注目です。

スモール・プラネット「キャラクターステッカー」

価格:各396円 (税込)

種類:全47種

各都道府県をモチーフにしたステッカー。

ここでしか見ることのできない、その土地ならではの「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」を楽しめます。

三菱商事「封筒付きダイカットカード・ 小分け袋」

価格:550円 (税込)

種類:各全47種

各都道府県のアートやドリームトラベルのロゴが施されたカードと封筒のセット。

お土産を渡す際、お手紙を添えるのに便利なディズニーグッズです。

Disney Collection created by Zoff “SUNGLASSES“

価格:

サングラス4モデル 各3種・全12種 9,900〜13,300円

ナイト&デイ2種(うち1種はWEB限定) 15,500円(セットレンズ代込)

メガネブランド「Zoff(ゾフ)」から『LET’S HANG OUT! 』をテーマにしたサングラス「Disney Collection created by Zoff “Sunglasses”」が登場。

「ミッキー&フレンズ」のどこか懐かしいレトロなアートを使用したサングラス5モデル全14種がラインナップされています☆

「ミッキーマウス」と一緒に夏の旅を楽しめるイベント。

グッズやARで、様々な思い出を作ることができます。

「Disney Dream Travel」は、2024年7月18日(木)よりスタートです☆

