【洪水警報】島根県・大田市、雲南市に発表
気象台は、午後3時14分に、洪水警報を大田市、雲南市に発表しました。
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東部、西部では、9日夜遅くまで土砂災害に、9日夕方まで低い土地の浸水に、9日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方に警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
9日夜のはじめ頃にかけて警戒
■出雲市
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方に警戒
3時間最大雨量 45mm
9日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大田市
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
9日夜のはじめ頃にかけて警戒
■安来市
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方に警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
9日夜のはじめ頃にかけて警戒
■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
9日夜のはじめ頃にかけて警戒