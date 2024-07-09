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気象台は、午後3時14分に、洪水警報を大田市、雲南市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・大田市、雲南市に発表

東部、西部では、9日夜遅くまで土砂災害に、9日夕方まで低い土地の浸水に、9日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　9日夕方に警戒
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　9日夜のはじめ頃にかけて警戒

■出雲市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　9日夕方に警戒
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　9日夜のはじめ頃にかけて警戒

■大田市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　9日夕方に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　9日夜のはじめ頃にかけて警戒

■安来市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　9日夕方に警戒
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　9日夜のはじめ頃にかけて警戒

■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　9日夕方に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　9日夜のはじめ頃にかけて警戒