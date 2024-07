「Suicaのペンギン×ベルメゾン」トラベルグッズが「ベルメゾンJRE MALL店」限定で登場!

「ace.」とコラボレーションしたスーツケースなど、夏休みの旅行のお供にぴったりな3種類のグッズがラインナップされています☆

「Suicaのペンギン×ベルメゾン」トラベルグッズ

発売日:2024年7月9日(火)

取扱店舗:ベルメゾンJRE MALL店

※「ベルメゾンネット」での販売はありません

ベルメゾンが展開する「Suicaのペンギン」グッズに「【ace.×Suicaのペンギン】スーツケース」「手編みショルダーバッグ」「10気圧防水フックウォッチ」の計3種が仲間入り!

「Suicaのペンギン」は、JR東日本の交通系ICカード「Suica」のキャラクターです。

ベルメゾンでは、2023年より「Suicaのペンギン」のオリジナルグッズを販売しており、かわいらしさと実用性を兼ね備えたデザインで暮らしに寄り添ったグッズが展開されています。

今回は夏休みの旅行シーズンを前に、トラベルグッズ3種をラインナップ。

夏のお出かけが「Suicaのペンギン」トラベルグッズと一緒に楽しめます☆

【ace.×Suicaのペンギン】スーツケース

価格:39,900円(税込)

サイズ:55x36x24cm(総外寸)

容量:約34L

人気のバッグ&ラゲージブランド「ace.」とコラボレーションしたスーツケース。

「Suicaのペンギン」のお顔が大胆にデザインされています。

サイズは2〜3泊の旅行に適した34Lで、機内持ち込み対応サイズです。

※機内持ち込みサイズの規定は航空会社などにより異なる場合があります

スクエア型なので隅々まで収納できます。

また、方向転換がしやすい双輪キャスターや鍵が不要なTSロックを採用するなど、機能性も抜群です☆

手編みショルダーバッグ

価格:4,990円(税込)

サイズ:約16.5×16.5×2.5cm

手編みで一つひとつ丁寧に作られた、カジュアルなショルダーバッグ。

「Suicaのペンギン」の顔を全体にあしらった、ユニークでかわいらしいデザインが使用されています。

マチが付いており、ちょっとした外出や旅先のサブバッグにちょうどよい収納量です。

背面は無地で、ショルダーベルトがしっかりと縫い付けられています。

お財布やハンカチなどを入れて、旅先の散策へおでかけするのにぴったりなバッグです☆

※手編みのため、サイズや仕上がりに個体差があります

10気圧防水フックウォッチ

価格:4,290円(税込)

サイズ:径約3.5cm、厚さ約0.9cm、全長約11.0cm

バッグやベルトに引っ掛けられるカラビナ付きの時計。

突然の雨でも安心な生活防水仕様になっています。

時刻を確認するたび、「Suicaのペンギン」に心が和みます☆

針が蓄光仕様なので、暗いところでも時間の確認がしやすくなっているのも嬉しいポイント。

「Suicaのペンギン」がかわいいながらも、シンプルなデザインがおしゃれでスマートです!

旅行時だけでなく、普段も愛用したくなるグッズです。

「Suicaのペンギン」といっしょに旅行が出来る、かわいらしくてユニークなトラベルグッズ。

「Suicaのペンギン×ベルメゾン」トラベルグッズは、2024年7月9日より「ベルメゾンJRE MALL店」限定で販売中です。

