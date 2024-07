【第3話】7月9日 公開

双葉社は7月9日、ましまし氏によるマンガ「本日の卜部さんと」第3話「お酒をのもう!」をwebアクションにて公開した。

第3話では平日の朝から飲みに誘ってくる卜部さん。卜部さん宅で飲み始めると徐々に酔いが回っていき……。

なお、現在webアクションでは第1話と第2話も無料公開されている。

【最新話】

【無料公開中】

【本日の卜部さんと】

卜部ハルナ、24歳。趣味:煙草、酒、コスプレ。

「本日」の一文とともに、日々SNS上にアップされてきた女の子・卜部ハルナが連載漫画化!

後輩の木下くんに絡んだり、からかったり、弄ぶ毎日。

(C) Futabasha Publishers Ltd. All Rights Reserved