グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」の、EXPASA海老名(下り)限定で販売されている「熱っついよ!東京ばな奈カレーまん」がリニューアル!

バナナとバターを隠し味に、さらに美味しく生まれ変わって販売されています☆

EXPASA海老名(下り)「熱っついよ!東京ばな奈カレーまん」リニューアル

価格:ホット1個 390円(税込)、チルドお土産タイプ2個入 860円(税込)

※2個入は1袋につき保冷剤・保冷バックが1セットつきます

リニューアル日:2024年7月1日(月)

販売時間:9:00〜20:00

販売店:EXPASA海老名(下り) SASTAR 2 (サスター ツー)東京ばな奈ソフトクリーム売場横

東京みやげNo.1の「東京ばな奈」から2021年12月に登場し、発売直後から「甘いの 辛いの 」と大きな話題を呼んだ「熱っついよ!東京ばな奈カレーまん」

EXPASA海老名(下り)限定で販売されている「熱っついよ!東京ばな奈カレーまん」が、今まで以上に美味しくリニューアルされました。

豚肉、玉ねぎ、にんじんを合わせた特製カレーの具は、ごろっとお肉を感じる贅沢な味わいにパワーアップ!

隠し味にドールの「もったいないバナナ」をバナナ原料のうち97%使用したバナナピューレとバターを溶かし込み、一層とろっとまろやかに。

「東京ばな奈」のようにみんなに愛される味わいに仕上げられています。

ほんのり甘いもっちりふわふわの生地はかわいい「東京ばな奈」型。

真ん中に押した焼き印は美味しさの証で、お渡しはオリジナル包み紙で提供されます。

その場で熱々で楽しむのはもちろん、お土産にもピッタリな、最大5時間保冷する保冷剤+保冷袋がついたチルドタイプも用意されています。

温める時は袋から取り出して、軽く水にくぐらせラップをかけたらレンジでチンして出来上がり。

自宅でも簡単に、おいしく食べられるので、旅の思い出に、友達や家族へのお土産にもピッタリの東京ばな奈自慢の“カレーまん”です☆

バナナとバターを隠し味に、さらに美味しく生まれ変わったカレーまん。

東京ばな奈ワールド EXPASA海老名(下り)限定「熱っついよ!東京ばな奈カレーまん」は、2024年7月1日(月)よりリニューアルして販売中です☆

かわいいステッカー付き!ピカチュウ東京ばな奈「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶」 かわいいステッカー付き!ピカチュウ東京ばな奈「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶」 続きを見る

【実食レポ】バナナをたっぷり使ったチキンカレー&フルーツカレー!グレープストーン「東京ばな奈カレー」 【実食レポ】バナナをたっぷり使ったチキンカレー&フルーツカレー!グレープストーン「東京ばな奈カレー」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 隠し味にバナナとバターを使った贅沢な味わい!EXPASA海老名(下り)「熱っついよ!東京ばな奈カレーまん」 appeared first on Dtimes.