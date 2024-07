圧倒的な画質と優れた生産性！ローランド ディー.ジー.「TrueVIS XP-640」

ローランド ディー.ジー.は、広告・看板製作用の大判インクジェットプリンター「TrueVIS(トゥルービズ)」の新製品として、圧倒的な高画質と優れた生産性を兼ね備えた、低溶剤インク対応のプリント専用モデルXP-640(最大用紙幅1,625mm対応)を販売中です。

ローランド ディー.ジー.「TrueVIS XP-640」

印刷幅 :最大1,615mm

印刷ドット解像度:最大1,800dpi

対応インク/色 :低溶剤インク「THインク」【500mlカートリッジ】

シアン(C)/マゼンタ(M)/イエロー(Y)/ブラック(K)/

ライトブラック(Lk)/オレンジ(Or)/グリーン(Gr)/

レッド(Re)

外形寸法/質量 :2,886(幅)×748(奥行)×1,415(高さ)mm/189kg

インターフェイス:イーサネット(100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)

標準価格(本体)* :2,300,000円 (税込価格2,530,000円)

標準価格(インク):500ml(CMYKLkOrGrRe)10,000円(税込価格11,000円)

販売目標台数 :国内初年度200台

発売時期 :2024年7月9日(火)

* 本体、ソフトウェアを含む合計価格、運送・設置費別

ローランド ディー.ジー.は、広告・看板製作用の大判インクジェットプリンター「TrueVIS(トゥルービズ)」の新製品として、圧倒的な高画質と優れた生産性を兼ね備えた、低溶剤インク対応のプリント専用モデルXP-640(最大用紙幅1,625mm対応)を販売中。

TrueVISシリーズは、同社が誇る大判インクジェットプリンターの主力製品群です。

XP-640は、新しいプリントヘッドと制御技術、インクの採用などにより、その表現力にさらに磨きをかけるとともに、トップクラスの生産性をも実現したシリーズ最新モデルです。

スタガーに配置された新開発のプリントヘッドは、より微細なインク滴を、高密度かつ高速に吐出。

また、その性能を最大限に引き出すための新しい高速データ制御技術の搭載により、美しく高精細な画質を、よりスピーディに表現することが可能に。

8色塩ビの標準モードで15.2平方メートル/時、4色塩ビの標準モードでは22.5平方メートル/時の優れた生産性を実現しました。

新しい低溶剤インク「THインク」は、CMYKに加え、オレンジとグリーンの特色、そして新色のレッドインクを採用。

サイングラフィックで使用機会が多く、もっとも重要視される赤やオレンジを鮮やかに描き出します。

また、より広い色域の実現により、これまで難しかったコーポレートカラーも正確に再現します。

さらに、従来のインクに比べ1ml(ミリリットル)あたりの単価も抑えるとともに、プロファイルの改善によりインク使用量を低減。

大量の出力をより低コストで行えます。

本体のポテンシャルを最大限に引き出し、「鮮やかさ」と「自然さ」が両立するTrueVISならではの美しくリアルなグラフィックを創り出す、同社独自の印刷設定「True Rich Color(トゥルーリッチカラー)」もさらに進化。

標準の「True Rich Color Standard」を基準に、“よりビビッドな色” “より深みのある色” “よりソフトな色”など、使用するシーンやクライアントの要望に合わせた最適なカラーバリエーションを素早く選択できるようになりました。

また、視認性が高く、使いやすい7インチカラー液晶タッチパネルをはじめ、メディアを差し込むと自動的に正確なセットアップが行えるメディアセットアップ機能、斜行を押さえて正確な巻き取りを実現するメディア巻取装置、出力後のメディアの切り離しをサポートするミシン目シートカット機能など、ハイクオリティな出力を効率よく行うための機能も満載しています。

サービス、サポートもさらに進化しました。

プリントヘッドは安心の2年間の保証付き。

また、これまでサービスマンが行っていたプリントヘッド周りのキャップやワイパー、ワイパークリーナーなどの交換作業を、お客様自身が簡単に行えるようになり、交換までの待ち時間によるダウンタイムを極力軽減します。

さらに、お客様の製品と同社をつなげるクラウドベースのサービス「Roland DG Connect(ローランド ディージーコネクト)」にも対応。

万が一エラーが発生した際のより的確なサポート、稼働状況の可視化や簡単な利益計算、利用機種の出力プロファイルのスムーズなダウンロードなど、充実した機能の数々で、お客様の出力業務を強力にバックアップします。

