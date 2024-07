80年代には２ヵ月間の日本ツアーも…エディ・リーダーが渋谷の路上で披露した“ライブ”にファン歓喜

6月下旬の夜、渋谷のライブハウスから出てきたところをファンに取り囲まれていたのは、グラスゴー生まれの女性シンガー、エディ・リーダー(64)である。

「彼女は、『Fairground Attraction(フェアーグラウンド・アトラクション)』のボーカルで、1988年のデビュー曲『Perfect(パーフェクト)』が、全英シングルチャート1位を記録し、瞬く間に世界的大ヒットとなりました。軽妙なリズムで、『“It’s got to be perfect(完璧じゃなきゃダメなの)』と歌うフレーズは、誰もが一度は耳にしたことがあるはずです。

翌年に2ヵ月にわたって日本ツアーも敢行されるほど人気絶頂でしたが、バンドはセカンド・アルバムを生み出さないまま、1990年に解散しました。その後、エディはシンガーソングライターとしてソロ活動を続け、『ペイシェンス・オブ・エンジェルス』や『キャンディフロス&メディスン』など多くのヒット曲を生み出します。“スコットランド屈指の癒やしの歌声を持つ”シンガーとして今も人気を博しています」(音楽雑誌編集者)

今回の来日は、その幻のバンドがオリジナルメンバーで再結成。35年ぶりとなるジャパンツアーを行っているところだった。歳を重ねたもののブロンドヘアーのエディはかつての雰囲気そのまま。青春時代の名曲を聞きに集まったおじさんファンたちが待ち受ける中、姿を現したエディは、彼らに「Remember me?」と問いかけると大きな歓声が湧き上がった。「ドウモアリガトウ」と笑顔で触れ合い、サイン攻めにも嬉しそうな様子だった。

彼女の歌声だけでなく、気さくなファンサービスに、おじさんたちは癒やされたに違いない。

