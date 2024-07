淡路島西海岸にある 「HELLO KITTY SMILE」の「GARDENテラス」の期間限定メニューとして「本格韓国冷麺」が登場!

「ハローキティ」のリボンと、淡路牛がトッピングされた本格的な味わいの冷麺です☆

HELLO KITTY SMILE(ハローキティスマイル)「GARDENテラス」本格韓国冷麺

料金:1,800円(税込)

期間:2024年7月10日(水)〜8月31日(土)

提供時間:11:00〜19:00(L.O 18:30)

内容:淡路牛がトッピングされた本格韓国冷麺

※ドリンクバー+飲茶2種盛り付き、300円追加でライス・スープ付き、450円追加でミニチャーハン・スープ付きに変更可能

場所:HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の施設、メディアアート&レストラン「HELLO KITTY SMILE」にある “GARDENテラス”に、暑い夏にぴったりな「本格韓国冷麺」が期間限定で登場!

淡路牛のカルビが贅沢に使用された本格冷麺です。

淡路牛の舌触りのよい上品な甘みと風味、さっぱりとしたスープを調和させることで贅沢な味わいに仕上げられています。

コシのある麺と、さっぱりとしていながら旨味を引き出すスープは本場にも劣らない韓国の味。

夏の食欲を増進させるさっぱりとした1品です。

2階「レストラン玉手箱」にて「夏の3種冷麺」を販売中

料金:各2,970円(税込)

期間:2024年6月1日(土)〜8月31日(土)

提供時間:11:00〜19:00(L.O 18:30)

場所:HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

「HELLO KITTY SMILE」2階“レストラン玉手箱”では、暑い夏にぴったりな3種の冷麺が期間限定で提供されています。

「四川風麻辣冷麺」は、舌が痺れる麻味花椒スパイスと、唐辛子スパイスで味付けし、口に広がるスパイスの刺激がたまらない一品。

「海鮮柚子冷麺」は、フレッシュな海の幸と柚子の爽やかな香りが絶妙にマッチし、さっぱりとした後味が特徴です。

「冷やし豆乳担々麵」は、ゴマの風味と豆乳のまろやかさが楽しめます☆

「ハローキティ」のリボンがかわいらしく淡路牛が味わい深い、暑い夏に食欲をそそる冷麺!

淡路島「HELLO KITTY SMILE」 1階「GARDENテラス」の「本格韓国冷麺」は、2024年7月10日(水)から8月31日(土)までの期間限定で登場です。

