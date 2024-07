ザ・リッツ・カールトン大阪にあるイタリア料理「スプレンディード」にて、夏季限定の「サマーファームアフタヌーンティー」を提供。

本格的な夏の到来に合わせ、豊かな自然あふれる裏六甲・弓削牧場からの恵みを使ったメニューが並ぶアフタヌーンティーです!

ザ・リッツ・カールトン大阪「スプレンディード」サマーファームアフタヌーンティー

提供期間:2024年7月8日(月)〜9月8日(日)

提供時間:15:00〜17:30

価格:

平日 大人 6,700円(税・サ込)/子供 3,350円(税・サ込)

土日祝 大人 7,000円(税・サ込)/子供 3,500円(税・サ込)/

※2024年8月13日〜8月16日は土日祝日料金

※お子様メニューの内容はスイーツ6種類、セイヴォリー4種類

場所:イタリア料理「スプレンディード」(1F)

予約:電話06-6343-7020(レストラン予約)10:00〜19:00、Web

ザ・リッツ・カールトン大阪のイタリア料理「スプレンディード」にて、2024年7月8日より本格的な夏の到来に合わせた「サマーファームアフタヌーンティー」を開催。

標高400mの裏六甲に位置する豊かな自然に囲まれた弓削牧場からの、牛乳・チーズ・ヨーグルトなど乳製品や、自然の恵みをふんだんに使用したスイーツ・セイヴォリーが提供されています☆

また、ワゴンサービスで席まで運ぶ、弓削牧場のフレッシュチーズを使ったアイスクリームデザートやミルクアイスを使ったシェイブアイス(かき氷)も登場。

ハーブティーや5種類の紅茶とともに楽しめる、2024年夏だけの特別なアフタヌーンティーです。

1943年に創業し、初代が電気も水道もない六甲山麓を自身で開拓して酪農を始めて約80年間、放牧を優先した酪農を続けてきた弓削牧場。

1970年に、約9ヘクタールを擁する現在の地に移転しました。

子牛のときから六甲山の清らかな天然水を飲み、のびのび育った乳牛がもたらすミルクは、甘く濃厚で滋味深い味わい。

そんな、ミルクの美味しさを余すところなく使用すべく試行錯誤を重ね、今から40年前に西日本で個人の酪農家としては初めてとなる国産のフレッシュチーズの製造に成功しています!

近年では牧場が都市近郊に位置していることから、牛の排泄物を密閉タンク内で発酵させ、発生したメタンガスをエネルギー活用する小型のバイオガスの仕組みを神戸大学と共同研究。

また、バイオガス発生時にできる副産物の消化液(有機JAS資材認証取得)により、牧場では消化液の恵みを受けたみずみずしい野菜や香りのはっきりとしたハーブが活き活きと育っています。

こうした長年の取り組みが評価され、2023年3月には「第一回神戸SDGs大賞」を受賞。

今回は、そんな弓削牧場の環境にやさしい循環型酪農に着目し、味わい深い乳製品や農作物を取り入れたアフタヌーンティーセットが用意されています☆

サマーファームアフタヌーンティー 〜この夏、豊かな自然あふれる裏六甲・弓削牧場からの恵みを〜

メニュー:

スイーツ:・牛さんクッキー・オレンジクリームタルト アーモンドスポンジ・フロマージュフレチーズケーキ バニラシャンティ・レ・カイユパンナコッタ 抹茶ジュレ・フロマージュフレミルクプディング マンゴーパッションジュレ・ラズベリームース アーモンドクッキー・ヘーゼルナッツシャンティハニカム 弓削牧場のはちみつ・ミルクフランパリジャン バニラビーンズ・ホワイトチョコレートミルクムース ミルクジャムセイヴォリー:・モッツァレラチーズとフルーツトマトのカプレーゼ・和牛のタルタルのタルトレット 弓削牧場の牛乳・弓削牧場のハーブサラダ・プチタローのアランチーナ・フロマージュフレクッキー・カマンベールケイクと和牛チップ・ホエイシチュースコーン:・チーズスコーン・プレーンスコーン・弓削牧場のはちみつ・ミルクジャムシェイブアイス(かき氷):・ピーチメルバシェイブアイスかき氷 ポーチドピーチ ラズベリーソース 弓削牧場のミルクアイスアイスクリーム:・チェリージュビレ 弓削牧場フロマージュフレのアイスドリンク:<ウェルカムティー>・弓削牧場のハーブティー<ティーセレクション>・ザ・リッツ・カールトン大阪 オリジナルブレンドティーなど5種

スイーツは、弓削牧場のシグニチャーアイテムでもある「低温殺菌ノンホモ牛乳」をふんだんに使用した「ミルクフランパリジャン バニラビーンズ」をはじめ全9種類。

弓削牧場内でとれたはちみつを使い、ハチの巣をモチーフにした「ヘーゼルナッツシャンティハニカム 弓削牧場のはちみつ」は、遊び心いっぱいひと品です。

そのほか、弓削牧場自家製の生チーズ「フロマージュ・フレ」の味わいを堪能できる「フロマージュフレチーズケーキ バニラシャンティ」など、かわいらしい見た目のスイーツがそろいます☆

シェフのアイディア溢れる7種類のセイヴォリーは、牧場をイメージしたホテルオリジナルのフードスタンドで提供。

チーズを作る際に得られたホエイ(乳清)を利用した「ホエイシチュー」は、サスティナブルな逸品です。

消化液を使用し大地の恵みを取り入れたハーブの「弓削牧場のハーブサラダ」も登場します!

また、アイスクリームやシェイブスアイスを使った、ひんやりスイーツも。

「チェリージュビレ 弓削牧場フロマージュフレのアイス」は、弓削牧場のフレッシュチーズを使ったアイスクリームデザートです。

イギリスの人気スイーツ「ピーチ メルバ」からインスピレーションを得た、ピーチ、ラズベリーとミルクアイスの優美な組み合わせが楽しめるシェイブアイスも登場します☆

ウェルカムティーには、弓削牧場直送のスペアミントなどを使った、オリジナルブレンドのハーブティーを用意。

その後は、ザ・リッツ・カールトン大阪オリジナルブレンドティーなど5種類の紅茶やコーヒーなどを、フリーフローで好きなだけ楽しめます。

裏六甲の美しい自然に囲まれた弓削牧場からの恵みと、シェフたちのアイディア・技が融合した「サマーファームアフタヌーンティー」

ザ・リッツ・カールトン大阪ならではの、見た目にも楽しいセイヴォリーやスイーツを、牧場の雰囲気を感じながら爽やかに堪能できます!

自然あふれる弓削牧場の恵みをたっぷり使った、夏だけのアフタヌーンティー。

ザ・リッツ・カールトン大阪の「スプレンディード」サマーファームアフタヌーンティーは、2024年9月8日まで提供中です!

※写真はイメージです

※メニューは予告なく変更となる場合があります

