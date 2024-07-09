【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」1st Anniversary POP UP SHOP in イオンモール幕張新都心】
開催期間：8月2日～8月7日まで
時間：10時～20時(最終入場 19時30分)
※8月7日のみ 10時～17時 (最終入場 16時30分)

　ミートマは、期間限定ショップ「『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』1st Anniversary POP UP SHOP」を。8月2日からイオンモール幕張新都心にて順次開催する。

　本イベントはフロム・ソフトウェアのメカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の発売1周年を記念したオリジナルグッズを販売する期間限定ショップ。グッズ販売に加え、ACシリーズを振り返る特別映像の上映や本作に登場するAC機体パネルの展示なども実施される。

開催スケジュール

イオンモール幕張新都心

開催期間：8月2日～8月7日まで
時間：10時～20時(最終入場 19時30分)
※8月7日のみ 10時～17時 (最終入場 16時30分)

イオンモールKYOTO

開催期間：9月13日～9月17日まで
時間：10時～20時まで（最終入場 19時30分）
※9月17日は17時まで（最終入場 16時30分）
※入場予約の受付は後日発表

なんばマルイ

開催期間：10月19日～10月27日まで
時間：11時～19時まで
※会場マップ、入場予約の受付は後日発表

新宿マルイ アネックス

開催期間：11月8日～11月17日まで
時間：11時～19時まで
※会場マップ、入場予約の受付は後日発表

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