ミートマは、期間限定ショップ「『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』1st Anniversary POP UP SHOP」を。8月2日からイオンモール幕張新都心にて順次開催する。

本イベントはフロム・ソフトウェアのメカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の発売1周年を記念したオリジナルグッズを販売する期間限定ショップ。グッズ販売に加え、ACシリーズを振り返る特別映像の上映や本作に登場するAC機体パネルの展示なども実施される。

開催スケジュール

イオンモール幕張新都心

開催期間:8月2日~8月7日まで

時間:10時~20時(最終入場 19時30分)

※8月7日のみ 10時~17時 (最終入場 16時30分)

イオンモールKYOTO

開催期間:9月13日~9月17日まで

時間:10時~20時まで(最終入場 19時30分)

※9月17日は17時まで(最終入場 16時30分)

※入場予約の受付は後日発表

なんばマルイ

開催期間:10月19日~10月27日まで

時間:11時~19時まで

※会場マップ、入場予約の受付は後日発表

新宿マルイ アネックス

開催期間:11月8日~11月17日まで

時間:11時~19時まで

※会場マップ、入場予約の受付は後日発表

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

1st Anniversary POP UP SHOP 開催決定!



ミートマではゲーム発売1周年を記念して、オリジナルグッズの発売が決定しました。さらにこれらのグッズが一堂に会するポップアップショップも同時開催いたします!

