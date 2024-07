ENHYPEN、タイトル曲「XO（Only If You Say Yes）」MV予告映像を公開…強烈な雰囲気

ENHYPENがカムバックを3日後に控えて、正反対の魅力を予告した。7月9日午前0時、彼らはHYBE LABELS YouTubeチャンネルを通じて2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」のタイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」のミュージックビデオの予告映像を公開した。公開された映像は雷鳴の中、奇異な動きで起き上がるENHYPENの姿から始まる。メンバーたちは冷たい表情で冷美男の魅力をアピールし、巨大な蝶々の影とニキにできた羽などでファンタジー要素が加えられ、強烈な印象を残した。

先立って彼らは、ピンクトーンの衣装を着用し、甘いメロディと歌詞、それに合わせたロマンチックなパフォーマンスの一部を披露し、話題を集めた。ミュージックビデオの予告映像は、チャレンジ映像とは相反した雰囲気でファンの好奇心を刺激する。12日の午後1時に発売されるENHYPENの2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」は、自分をより良い人にしてくれる“君”に忠誠をささげる少年の物語を盛り込んだ。タイトル曲の「XO (Only If You Say Yes)」は、特別な君が許してさえしてくれれば、なんでもしてあげたいという少年の気持ちをロマンスファンタジーで表現したポップジャンルだ。