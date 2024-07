モスバーガーが展開する、お子さん向けの「モスワイワイセット」や、低アレルゲンメニューのセットに、映画「怪盗グルー」シリーズでもお馴染みの「ミニオン」とコラボレーションしたおもちゃが登場!

コラボおもちゃは全部で6種類が予定されており、2024年7月17日からの第1弾では3種類が提供されます☆

モスバーガー モスワイワイセット「ミニオン」コラボおもちゃ

期間:2024年7月17日(水)〜9月上旬(数量限定、なくなり次第終了)

対象メニュー:「モスワイワイセット」・「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

モスバーガーのお子さん向けメニューに、映画「怪盗グルー」シリーズ最新作に登場する大人気キャラクター「ミニオン」とコラボレーションしたおもちゃが登場!

7月17日からの第1弾では「ミニオン」たちの賑やかなアートを使った「ふせん」や「サンバイザー」「バナナつり」が提供されます。

ふせん

2024年7月19日より全国ロードショーされる新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する「ミニオン」がプリントされたふせん。

サングラスを身に付けたり、マラカスを持っていたりと、楽しそうな様子が描かれています。

サンバイザー

自分で折って完成させる、カラフルな紙製のサンバイザー。

サングラスをかけた「ミニオン」が描かれた、夏らしいデザインです。

バナナつり

「ミニオン」の大好物バナナを釣って遊べるペーパークラフト。

「ミニオン」の様々な表情も楽しめるデザインです。

モスワイワイセット

価格:520円〜640円(税込)

内容:バーガー等・フレンチフライポテトS・コールドドリンクSまたは「くだものと野菜」・おもちゃ

バーガー類などのメインメニューほかにポテト、ドリンクにおもちゃが付くセット。

メインメニューは「ワイワイモスチーズバーガー」「ワイワイバーガー」「ワイワイチーズバーガー」「ワイワイナゲット」の中から選ぶことができます。

ハンバーガーは、お子さんに合わせて、マスタードや生のオニオンを入れないやさしい味付け。

セットのドリンクは、プラス50円で「モスシェイクS」に変更できます。

「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」

価格:580円(税込)

内容:低アレルゲンメニュー・コールドドリンクSまたは「くだものと野菜」・おもちゃ

「低アレルゲンメニュー」は、8大アレルゲン食材(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ)に配慮したメニュー。

「ポークサンド<米粉>」「ポークロール<米粉>」のいずれかを選ぶことができます。

「ミニオン」とのコラボおもちゃとして第1弾として、ふせん、サンバイザー、バナナつりの3種類が登場。

モスバーガーのモスワイワイセット「ミニオン」コラボおもちゃは、2024年7月17日(水)より発売です☆

※選べるおもちゃは店舗の在庫状況によって異なります

※コラボおもちゃ単品での購入はできません

※おもちゃ以外のアイテムを選ぶこともできます

