ディズニーストアから、ちいさくてレトロかわいい新シリーズ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」のぬいぐるみが登場!

第1弾として「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」「マックス」「ピート」のぬいぐるみが展開されます☆

ディズニーストア「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」ぬいぐるみ

価格:各2,400円(税込)

発売日:2024年7月12日(金)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/plush/stanDs/

ディズニーストアから、ちいさくてレトロかわいい新シリーズ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」のぬいぐるみが新たに登場。

デフォルメされた表情や体系、直立したかわいいポーズ、レトロ感漂う絶妙なカラーリングもポイントです。

自立するため、単体ではもちろん並べてコレクションするのもおすすめ。

第1弾として「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」のほか、「グーフィー」の息子「マックス」や「ミッキーマウス」の天敵である、ヤマネコ「ピート」のぬいぐるみが展開されます☆

ミッキー ぬいぐるみ Disney stanDs

サイズ:約 高さ13×幅8×奥行き5.5cm

ニッコリ笑顔の「ミッキーマウス」をデザインした「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」

視線を横に逸らした仕草もかわいいぬいぐるみです。

背中には「Disney stanDs」のタグが縫い付けられています。

ミニー ぬいぐるみ Disney stanDs

サイズ:約 高さ13×幅9×奥行き6cm

トレードマークであるドット柄の大きなリボンとワンピースがお似合いな「ミニーマウス」

「ミッキーマウス」の隣に並べることで、2人が見つめ合う姿を演出することもできます。

棚やデスク周りにも飾ることができる、スタンディングタイプのぬいぐるみです☆

ドナルド ぬいぐるみ Disney stanDs

サイズ:約 高さ12.8×幅6×奥行き6cm

ふんわりとした素材を使用した頭の毛が印象的な「ドナルドダック」

立体感のあるタッチで仕上げられた大きなくちばしもポイントです。

まん丸フォルムとおしりから伸びる長い毛もかわいい☆

グーフィー ぬいぐるみ Disney stanDs

サイズ:約 高さ15×幅7×奥行き8cm

チャームポイントである2本の歯もしっかり再現された「グーフィー」

ぽってりとした瞼や右側に視線を送る仕草が印象的です。

ぴょんと伸びた3本の毛や長い耳など、細部まで丁寧に作りこまれています。

マックス ぬいぐるみ Disney stanDs

サイズ:約 高さ14×幅7×奥行き8cm

フード付きのパーカーをかっこよく着こなす「グーフィー」の息子「マックス」

ピンと立ったふわふわな頭の毛も「マックス」ならでは!

「グーフィー」と一緒に並べて飾りたくなる、小さめサイズのぬいぐるみです。

ピート ぬいぐるみ Disney stanDs

サイズ:約 高さ17.5×幅12.5×奥行き8cm

「ミッキーマウス」の天敵である、ヤマネコの「ピート」も「Disney stanDs」シリーズにラインナップ。

ぽってりとしたフォルムやきりりと引き締まった目元もしっかり再現されています。

グリーンとイエローカラーのシャツがお似合いな、存在感あるディズニーグッズです。

レトロ感漂う絶妙なカラーリングが特徴的な、自立する小さめサイズのぬいぐるみ。

ディズニーストアにて2024年7月12日より順次販売が開始されるぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」の紹介でした☆

