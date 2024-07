トム・クルーズが『トップガン マーヴェリック』(2022)で共演したグレン・パウエルの新作映画『ツイスターズ』のヨーロッパプレミアに駆けつけた。SNSではパウエルとのツーショットを披露し、ファンの前で熱い再会を果たしている。

7月8日(現地時間)、ロンドンではパウエルがメインキャストを務める『ツイスターズ』のプレミアイベントが開催。『ミッション:インポッシブル8(原題)』の製作でロンドンに長期間滞在しているトムも現場に姿を見せた。

トムはInstagramを更新し、会場で再会したパウエルとの写真を投稿。ポップコーンを片手に持ち爽やかな笑みを見せるトムとパウエルの姿が映し出されている。トムはキャプションで「友達と映画を観る楽しい夜だ!」と綴り、『ツイスターズ』の鑑賞を満喫したようだ。

米Deadlineが投稿した動画では、会場を歩くトムの姿も目撃されている。ファンからサインを求められたトムは笑顔で求めに応じ、リラックスした様子で会場を後にした。

Star of ‘Top Gun’ and ‘Mission Impossible’ Tom Cruise attends the European Premiere in London and leaves the theatre smiling, while talking to fans