アニメ『魔法少女リリカルなのは』が20周年を迎えるにあたって、周年プロジェクトが始動する。プロジェクト第1弾として劇場版2作品の TV編集版が2024年10月より放送決定した。『魔法少女リリカルなのは』シリーズは、2004年のTVアニメ第1期放送開始以降、劇場版やゲーム・コミカライズなど様々なメディアミックスを展開し、長きにわたって多くのファンに愛されているシリーズ。そして2020年1月、シリーズ15周年を記念して初のライブイベント『リリカル☆ライブ』が開催され、長年作品と共に歩んできた総勢16名のキャストが、シリーズを様々な形で彩ってきた主題歌やキャラクターソングを熱唱したライブイベントは大きな話題を呼んだ。

そんな『リリカルなのは』のプロジェクトのスタートに際して、記念ロゴが初公開に。また、プロジェクト第1弾として『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st』&『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's』2作品のTV編集版が2024年10月より放送が決定した。また放送に際して、「あなたの魔法少女リリカルなのは20周年の思い出」をテーマとしたイラストを募集する「リリカルイラスト」キャンペーンを実施することも決定! 「あなたの魔法少女リリカルなのは20周年の思い出」をテーマとしたイラストを募集される。採用された作品は「リリカルセレクション」のエンディングクレジット内にて掲載予定。また「20周年ロゴステッカー」がプレゼントされる。その他20周年プロジェクトについては、今後も公式X等を通してさまざまな情報を発信していくとのことだが、どのようなアニバーサリーコンテンツが展開されるのか、ぜひとも注目していただきたい。まずはイラストを描いて、『リリカルなのは』の周年を盛り上げていこう。(C)NANOHA The MOVIE 1st PROJECT(C)NANOHA 2nd A'S PROJECT(C)NANOHA 20th PROJECT