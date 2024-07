『フジロック′24』コンビニコラボグッズ販売開始＆アクティビティ情報も一挙公開

苗場で25回目の開催を迎える『FUJI ROCK FESTIVAL’24』(以下、フジロック)まで3週間を切り、タイムテーブルと最終ラインナップが先日発表され全12ステージ総勢216組が明らかになったばかり。

その『フジロック'24』と、ファミリーマートオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」とのコラボグッズが本日7月9日(火) から全国のファミリーマート約16,300店にて販売開始となった。

今回発売されるグッズは、『フジロック'24』のロゴカラーをモチーフにした限定デザインの「ラインソックス フジロック'24」をはじめ、「今治タオルハンカチ フジロック'24」、「今治マフラータオル フジロック'24」の3アイテム。すべて数量限定で、店舗によっては取り扱いのない場合もあるとのことなので、詳細はオフィシャルサイトで確認してほしい。

なお、『フジロック'24』会場には、昨年に引き続きポップアップストアも出店し、コラボグッズや衣料品の販売が行われる。

■アウトドア・シアター「富士映劇」今年の上映作品決定

『フジロック』会場内「ところ天国エリア」で、夜空の下、木々と川に囲まれた大自然の中で、『フジロック』ならではの作品が上映されるアウトドア・シアター「富士映劇」の上映作品が決定した。

恒例の『男はつらいよ』は、誕生から55年を記念して最新作『お帰り寅さん』を特別上映。ほかに、ニルヴァーナ、ピクシーズ、ア・トライブ・コールド・クエストなど、当時のヒット曲も満載の『mid90s』、ジョン・カーニー監督の半自伝的作品『シング・ストリート 未来へのうた』。さらに、数十名の証言からシド・バレットの知られざる素顔が浮かび上がるドキュメンタリー『シド・バレット 独りぼっちの狂気』が上映される。



<「富士映劇」上映スケジュール>

◎7/26(金)

『mid90s』 23:40頃~上映予定

『シング・ストリート 未来へのうた』 25:05頃~上映予定

『mid90s』

◎7/27(土)

『男はつらいよ お帰り 寅さん』 23:40頃~上映予定

『シド・バレット 独りぼっちの狂気』 25:35頃~上映予定

『シド・バレット 独りぼっちの狂気』

■フジロックをさらに楽しむ! MORE FUN ACTIVITY

『フジロック』ならではの、最高の音楽と最高の自然を味わえる、創意工夫を凝らしたアクティビティの数々が今年も苗場にスタンバイ。大人も子供も楽しめる“遊び場”も一挙発表となった。



【森のピアノ】 木道亭

【森のピアノ】 木道亭

森に囲まれた木道亭に、あなたも“フジロックで演奏”できる「森のピアノ」が今年も登場。音楽と自然を愛する人々が集う『フジロック』の森で、もっとみんなで一緒に音楽を楽しめないか? という想いから昨年(2023年)に誕生。一般の来場者でも、ミュージシャンでも、誰でも弾くことができるので、あなたも『フジロック』の大自然の中で演奏してみてはいかがだろうか?



●演奏可能時間:各日10:00~21:00



【青空寄席/筍亭】 ところ天国

玉川太福

川辺に広がるお休み処・ところ天国にある「青空寄席 筍亭(たけのこてい)」では、今年も寄席やモノマネなど楽しい催し物を開催。今年の青空寄席は、人気の浪曲師・玉川太福が初登場。さらに、筍亭皆勤出演の真打落語家・鈴々舎馬るこの本格落語に加え、トミー富岡(面白替え歌)、キネマおじさん(一人芝居)、SAKU YANAGAWA(スタンダップコメディ)他が出演決定。そして恒例の“フジウジ”の出演も決定している。出演時間など最新情報はフジロック★青空寄席 筍亭のXアカウント( twitter.com/Fujirock_Rakugo )でチェックしてほしい。





【さくらサーカス】 THE PALACE OF WONDER

【さくらサーカス】 THE PALACE OF WONDER

入場ゲート手前にあるTHE PALACE OF WONDERで毎夜繰り広げられる、迫力満点大車輪、数々の賞を受賞した空前絶後のバランス芸「ハンド トゥ ハンド」など、息を呑むパフォーマンスは必見だ。



【Brain Mansion】 THE PALACE OF WONDER

【Brain Mansion】 THE PALACE OF WONDER

ミスターWimが生み出した苗場のスペース・オペラハウス「ブレイン・マンション」。剥製の熊と遊んでみたり、頭上バスケットへのダンクゲームから弓矢を使ったライブUVペインティングなど、老いも若きも、男の子も女の子も、犬や猫も、もちろん、フジロッカーも遊べる、究極の娯楽を提供する新時代の遊園地へ、ようこそ。



【ドラゴンドラ】 Day Dreaming&Silent Breeze

【ドラゴンドラ】 Day Dreaming&Silent Breeze

山頂まで片道約25分の国内最長のゴンドラ「ドラゴンドラ」。起伏も激しく意外とスピードもあり、大人も子どもテンションが上がってしまうこと必至。苗場の自然を目の前に感じながら到着した山頂には、『フジロック』で一番高い場所にあるエリアが広がり、すがすがしい空気のなかでゆったりとした時間を過ごすことができる。



【森のプレイパーク】 KIDS LAND

【森のプレイパーク】 KIDS LAND

木もれ陽あふれるツリーハウスなど、冒険心と好奇心をくすぐる手作り遊具が森の中に点在し、スコップなど道具を使って自分の意思で自由に遊べる工夫され、自然の中でこそ体験できる遊びが満載となっている。

7月26日(金)、27日(土)、28日(日)に新潟県湯沢町 苗場スキー場で開催される『フジロック』。「3日通し券(\60,000)」「1日券(\25,500)」のほかに、22歳以下の方は通常の1日券よりお得な「Under 22 1日券(\18,000)」、金曜18:00~翌朝5:00まで楽しめる「金曜ナイト券(\16,000)」が今年から新たに登場し、様々なニーズに対応した が用意されている。現在発売している各種 は、券種日の前日まで購入可能だが、規定枚数に達し次第販売終了となるので、購入はお早目に。

< 最終販売日>

3日通し券&駐車券 7/25(木)まで

7月26日(金)1日券&駐車券 7/25(木)まで

7月27日(土)1日券&駐車券 7/26(金)まで

7月28日(日)1日券&駐車券 7/27(土)まで

ムーンキャラバン 7/24(水)まで / イープラスでのみ購入可能

キャンプサイト券のみ 7/27(土)まで



なお、リストバンドの事前配送サービスは終了しているので、購入した はコンビニで発券後、当日会場でリストバンドと交換を。また、駐車券は、当日該当の駐車場にて駐車証へ引き換えとなる。

また、オフィシャルツアーセンターでは、ツアーバスプランやホテル・民宿などのキャンセル待ちの受付が7月8日(月)17時~抽選制で行なわれている。会場まで直行のオフィシャルツアーバスは全国19都市から発着、宅急便の受取りから、リストバンド交換(事前受取りでない方)まで発着場で完結するので、到着から入場までがスムーズだ。深夜1:00会場発のツアーバスもあるので、ヘッドライナーを見た後ゆっくり帰途につくことも可能となっている。詳細は、オフィシャルサイトで確認してほしい。