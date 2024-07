7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第18回は、49.0キロのMMAルールでRENAと対戦するケイト・ロータス。身長165cm、モデル級の容姿を持つファイターだが、実力も十分だ。20年12月MMAプロデビュー以来、DEEP JEWELSを主戦場としキャリア5勝6敗の戦績。今年3月に自身初の打撃でのTKO勝利を飾り勢いに乗る。キャリア最大の強敵に下剋上を成し遂げたい。

■ケイト・ロータス 基本データ名前:ケイト・ロータス出身地:日本 兵庫県生年月日:1998年3月16日身長:164cm体重:49.0kg所属:フリーX:■プロフィール兄の影響で5歳から始めた空手(形)で全国大会ベスト8になる。12歳からは柔道を2年経験。フィジークをやっていた22歳の頃、減量のため近くのジムでミット打ちを始めたことがきっかけでMMAを始める。20年12月DEEP JEWELSでプロデビュー。ボクシングやキックボクシングでタイトル経験のある熊谷麻理奈を相手に1R腕十字で勝利を挙げた。その後もDEEP JEWELSを主戦場とし、プロ2戦目からは2連敗を喫するも、栗山葵に判定勝利を挙げ21年を勝ち越す。しかし22年はベテランの長野美香にフロントチョークを極められてから再び2連敗、以降は判定での勝ち負けを繰り返し、23年9月には当時19歳の期待の新星・須田萌里に痛い判定負けを喫した。再起戦にしてアトム級サバイバルマッチとなった24年3月のDEEP JEWELSではセミファイナルで桐生裕子を相手に1R 1分28秒スタンドの猛攻でプロ初のTKO勝利を挙げた。かねてよりRIZIN出場を目指していたなか、超RIZIN.3という大舞台で、絶対女王RENAを相手にデビューするビッグチャンスを掴んだ。「まだまだ荒削りなところが多いのは自覚してますが、打撃も寝技もどれだけ成長しているかに、注目してもらいたい」と語る今回、ベテラン相手にアグレッシブに一本/KO勝利を狙い、一気にジョシカクの勢力図をひっくり返したい。■RIZIN戦績なし●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整