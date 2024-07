7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、8月28日(水)にリリースする2ndアルバム『2:BE』の収録曲を公開した。関連記事: BE:FIRST、デビュー2年4カ月で有言実行したドーム公演「次は世界だぞ‼」 「Boom Boom Back」「Smile Again」「Mainstream」「Masterplan」といった2023年以降のBE:FIRSTの代表曲や、7月1日に配信リリースされた韓国の8人組ボーイズグループATEEZとのコラボ曲「Hush-Hush」をはじめ、8曲の新曲のタイトルが解禁。「BE:0 -interlude-」を含む全16曲収録のアルバムとなる。

今回発表になった新曲のクレジットにはBE:FIRSTメンバーの名前も多数記載されており、さらにSHUNTO・RYUHEIによる「Metamorphose」、SOTA・JUNON・LEOによる「Genesis」、MANATO・RYOKIによる「Selfish」と、3つのユニット曲も収録されることが判明した。<リリース情報>BE:FIRST2ndアルバム『2:BE』2024年8月28日レーベル:B-ME=収録曲=01. SloganWritten by Ryosuke ”Dr.R” Sakai, Daisuke Nakamura, SOTA, SKY-HIProduced by SKY-HI, Ryosuke ”Dr.R” Sakai02. MasterplanWritten by Ryosuke ”Dr.R” Sakai, Daisuke Nakamura, SKY-HIProduced by SKY-HI, Ryosuke ”Dr.R” Sakai03. Boom Boom BackWritten by Grant Boutin, Will Jay, Luke Shipstad, 3onawav, SKY-HIProduced by SKY-HITrack Produced by Grant Boutin, Luke Shipstad04. GuiltyLyrics : LOAR, SKY-HIMusic : Kosuke Crane, LOAR, SKY-HIProduced by SKY-HI, Kosuke Crane (INIMI)05. SapphireWritten by ALYSA, Alawn, Avina, SKY-HIProduced by SKY-HI, ALYSA, Alawn06. Smile AgainLyrics : SKY-HIMusic : KEITA TACHIBANA, JUNE, SKY-HIProduced by SKY-HI, KEITA TACHIBANA07. Grow UpLyrics : LOAR, Sunny, SKY-HIMusic : MONJOE, LOAR, Sunny, SKY-HIProduced by SKY-HI, MONJOE (INIMI)08. MetamorphoseWritten by Ryosuke ”Dr.R” Sakai, Daisuke Nakamura, Carlo Redl, SHUNTO, RYUHEI, SKY-HIProduced by SKY-HI, Ryosuke ”Dr.R” Sakai09. GenesisWritten by VLOT, SOTA, JUNON, LEO, Aile The ShotaProduced by Aile The Shota, VLOT10. SelfishWritten by hokuto, MANATO, RYOKI, SKY-HIProduced by SKY-HI, hokuto11. Bump AroundLyrics : SKY-HIMusic : ZEN, LOAR, SKY-HIProduced by SKY-HI, ZEN (INIMI)12. Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)Lyrics : SKY-HI, EDEN, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, Hongjoong Kim, Mingi SongMusic : Chaki Zulu, MANATO, SKY-HI, EDEN, Ollounder, Maddox, Peperoni, OlivArranger : Chaki Zulu, EDEN, Ollounder, Maddox, Peperoni, OlivProduced by SKY-HI, Chaki Zulu, EDEN13. BE:0 -interlude-14. GloriousLyrics : LEO, SKY-HIMusic : UTA, MANATO, JUNON, SKY-HIProduced by SKY-HI, UTA (TinyVoice,Production)15. BlissfulLyrics : SKY-HIMusic : ZEN, LOAR, Akun, Sunny, MANATO, LEO, SKY-HIProduced by SKY-HI, ZEN (INIMI), Akun (INIMI)16. MainstreamWritten by Ryosuke ”Dr.R” Sakai, Daisuke Nakamura, SKY-HIProduced by SKY-HI, Ryosuke ”Dr.R” SakaiBE:FIRST「2:BE」特設サイト https://befirst-sp.com/2BE/Official Website:https://befirst.tokyo/