BABYMETALが、7月10日(水)発売の映像作品『「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」”20 NIGHT”』より「BxMxC」のライブ映像を公開した。全世界25ヵ国を回り国内外通算で約100公演を実施し、自身最大規模のワールドツアーを敢行したBABYMETAL。本作は、そのワールドツアーの日本凱旋公演として、今年最初のアリーナ公演を2024年3月2日(土)、3日(日)に横浜アリーナにて2DAYS開催したMOMOMETALの”聖誕”を祝うライブの模様を収録した映像作品。

今回公開された「BxMxC」は、DAY-1の”20 NIGHT”で披露され、ワールドツアーを通してより一層研ぎ澄まされたフロウと攻撃的で地を這うようなサウンドが印象的な楽曲で、無数に飛び交うレーザーと巨大LEDに映し出されたリリックの演出と一体化した圧倒的なパフォーマンスとなっている。なお、今作のBlu-ray、DVD、LIVE ALBUM / VINYL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』の発売に伴い、BABYMETALの二十歳の聖誕祭LEGENDシリーズとして、2017年12月に、SU-METALの聖誕の地・広島(広島グリーンアリーナ)で行われたSU-METALの二十歳の聖誕祭ライブ映像作品『LEGEND - S - BAPTISM XX - (LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA)』の復刻盤、また、2019年7月に、MOAMETALの聖誕の地・名古屋(ポートメッセなごや)で行われたMOAMETALの二十歳の聖誕祭ライブ映像作品『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』の通常盤も7月10日(水)に同時発売となる。『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』と『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』の通常盤のジャケットアートワークは、両面印刷仕様となっており、初回生産終了後、ジャケットのオモテ面・ウラ面のセッティングが切り替わる。BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com