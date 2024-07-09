Ì§ÎØ¸ü²ð»á¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¡õÀ®ÅÄÍªÊå»á¤ÈÀÐ´Ý¿Æó»á¤Î¶¦ÄÌÅÀ¥º¥Ð¥ê¡ÖÇË²õ¼Ô¡×¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
¡¡¸¸Åß¼ËÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌ§ÎØ¸ü²ð»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£¹Æü¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Ì§ÎØ»á¤Ï¡ÖÀ®ÅÄ¤µ¤ó¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ì¤É¡¢¤¤¤ä¤à¤·¤í»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ¯¼£²È¤ä¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤òÇË²õ¤·¤¿¤ê¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ëÇË²õ¼Ô¤ËÇ®¶¸¤¬½¸¤Þ¤ë¡×¤È¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë£³¿Í¡ÊÀ®ÅÄÍªÊå»á¡¢¥¬¡¼¥·¡¼»á¡¢ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ë¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¾®ÃÓ»á¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ë¼¡¤°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ï¡çÖ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏ¡çÖ¤µ¤ó¤ÏÈ¿ÂÎÀ©¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¸¢ÎÏÂ¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£²µÉð¤µ¤ó¤ÎÍîÁª¤âÆ±¤¸¹½Â¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Î³°Â¦¤«¤éÍè¤ë¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢µìÍè¤Î¸¢ÎÏ¹½Â¤¤Î³°Â¦¤«¤éÍè¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËÂÔË¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¡Ä¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£