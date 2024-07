MIRAE、解散を発表…日本デビューからわずか5ヶ月（公式）

MIRAE(未来少年)がデビューから3年で解散を発表した。9日、所属事務所のDSPメディアは「当社とMIRAEのメンバーであるイ・ジュンヒョク、リアン、ユ・ドヒョン、カエル、ソン・ドンピョ、パク・シヨン、チャン・ユビンは、長い時間慎重に議論を重ねた末、グループ活動を終了することを決定した」とし「グループ活動は終了となるが、ソン・ドンピョはDSPメディアの所属アーティストとして個人活動を続ける予定だ」と明らかにした。

続けて「これまで彼らに送ってくださった大きな声援に改めて感謝し、変わらぬ愛情でメンバーの今後を見守っていただきたい」と付け加えた。これにより、MIRAEはデビューから約3年4ヶ月でファンに別れを告げることになった。彼らは2021年3月、1stミニアルバム「KILLA」でデビューした。爽やかなコンセプトを中心に「KILLA」「Marvelous」「Drip N' Drop」などで活動した。MIRAEはこれに先立って、今年2月に日本1stミニアルバム「RUNNING UP」で日本デビューを果たした。その後、初の日本ツアー「RUNNING UP in JAPAN 2024」を開催。韓国国内で最後に発売したアルバムは、昨年7月にリリースした5thミニアルバム「Boys will be Boys」だ。

【DSPメディア 公式コメント全文】



こんにちは、DSPメディアです。



MIRAEを大切に温かく応援してくださったファンの皆さまに心より感謝を申し上げます。



MIRAEのグループ活動についてご案内いたします。



当社とMIRAEのメンバー(LEE JUNHYUK、LIEN、YOO DOHYUN、KHAEL、SON DONGPYO、PARK SIYOUNG、JANG YUBIN)は、共に長い時間慎重に議論を重ねた末、グループでの活動を終了することとなりました。



グループ活動は終了となりましたが、SON DONGPYOにつきましては、DSPメディアの所属アーティストとして個人での活動を行う予定です。



これまでMIRAEへ送ってくださったご声援に重ねてお礼を申し上げます。



引き続き、変わらぬ愛情でメンバーの今後の歩みを見守り、温かい激励をお願いいたします。



ありがとうございます。