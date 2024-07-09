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気象台は、午後0時52分に、洪水警報を日吉津村、大山町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を倉吉市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】鳥取県・日吉津村、大山町に発表

中・西部では、9日夕方まで土砂災害や河川の増水に、9日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■米子市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■倉吉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

■境港市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■湯梨浜町
□大雨警報
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

■琴浦町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

■北栄町
□大雨警報
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

■日吉津村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　9日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒

■大山町
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒