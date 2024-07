ソースネクストは、7月16日と17日で開催される「Amazon プライムデー」において、75製品を最大82%オフで提供する。また、7月11日~15日の「Amazon プライムデー先行セール」でも同様のセール価格で販売されるが、在庫がなくなり次第終了する。

たとえば「Dropbox Plus 3年版」が21%オフの3万3440円、「オートメモR +文字起こしサービス3時間セット」が15%オフの1万1880円となる。

そのほか、ウイルス対策ソフト「ZERO スーパーセキュリティ 1台版」などもセール価格で提供される予定。

製品 通常価格 セール価格 割引率 Dropbox Plus 3年版 42,700円 33,440円 21% 1Password 3年版 (1人用) 12,800円 9,400円 26% ZERO ウイルスセキュリティ 1台版(無期限) 2,970円 2,376円 20% ZERO ウイルスセキュリティ 3台版(無期限) 5,480円 4,384円 20% ZERO ウイルスセキュリティ 5台版(無期限) 7,980円 6,400円 19% ZERO スーパーセキュリティ 1台版(無期限) 4,950円 3,960円 20% ZERO スーパーセキュリティ 3台版(無期限) 9,900円 7,920円 20% ZERO スーパーセキュリティ 5台版(無期限) 13,200円 10,560円 20% いきなりPDF Ver.11 COMPLETE + Polaris Office 12,980円 10,380円 20% Polaris Office Premium 6,490円 4,780円 26% Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW330(Amazon限定版) 198,000円 158,400円 20% Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300(Amazon限定版) 端末マイクバックセット 253,000円 213,400円 15% KAIGIO CAM360 エコ包装版 109,318円 87,450円 20% AdGuard 無期限版 9台用 11,980円 5,510円 54% オートメモR +文字起こしサービス3時間セット 13,990円 11,880円 15% Corel Toast 20 Pro 12,800円 5,680円 55% ロゼッタストーン 英語 (アメリカ) 5,478円 980円 82%