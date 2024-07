【「ポケモンスリープ」1周年に関する新情報】7月10日7時 配信予定

ポケモンはAndroid/iOS用睡眠ゲーム「ポケモンスリープ」1周年に関する新情報を7月10日7時より公開する。

「ポケモンスリープ」では7月15日より「1周年記念フェスティバル」を開催するとも告知しており、この詳細や新ポケモンの登場など、様々な新要素に期待が高まる。

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokemon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.