９日午後０時１０分、山形県を流れる赤川に河川氾濫注意情報が発表された。

酒田河川国道事務所、山形地方気象台の発表内容は以下のとおり。

【警戒レベル２相当情報［洪水］】赤川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み



「【警戒レベル２相当】赤川の熊出水位観測所（鶴岡市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。」





山形県を流れる赤川の水位は９日午後０時０分現在、次のとおり。熊出で３．００ｍ（地元自治体が高齢者等避難を発表する判断水位超過）羽黒橋で２．１６ｍ（水防団待機判断水位超過）浜中で１．２２ｍ（水防団待機判断水位未満）山形県を流れる赤川の水位は９日午後５時５０分頃には次のとおりと見込まれる。熊出で３．２４ｍ（地元自治体が高齢者等避難を発表する判断水位超過）９日午後０時０分から９日午後３時０分までの山形県を流れる赤川流域の流域平均雨量は７ミリの見込み。＊＊参考：水位（流量）危険度レベル＊＊■レベル５ 氾濫危険水位（流量）を大きく超え場合によっては氾濫発生の可能性も■レベル４ 氾濫の危険がある水位（流量）超過■レベル３ 地元自治体が避難指示を発表する判断水位（流量）超過■レベル２ 地元自治体が高齢者等避難を発表する判断水位（流量）超過■レベル１ 水防団待機判断水位（流量）超過■レベル０ 水防団待機判断水位（流量）未満