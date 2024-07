BABYMETALが明日7月10日、映像作品『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』をリリースする。その“20 NIGHT”より「BxMxC」ライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』は、全世界25ヵ国、国内外通算約100公演を実施した自身最大規模のワールドツアーの日本凱旋公演として開催した横浜アリーナ2DAYS公演の模様を収録したものだ。

■Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND』



2024年7月10日(水)発売予約リンク:https://TF.lnk.to/bm_legend-mm※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定▼Blu-ray & DVD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』2Blu-ray(完全生産限定盤)】TFXQ-78256〜78257 ¥13,200 (tax in)※20 NIGHT / 21 NIGHT:全30曲※アナログサイズジャケット仕様◆2Blu-ray(通常盤)】TFXQ-78258〜78259 12,100 (tax in)※20 NIGHT / 21 NIGHT:全30曲【2DVD(通常盤)】TFBQ-18289〜18290 ¥9,900 (tax in)※20 NIGHT / 21 NIGHT:全30曲▼LIVE VINYL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “20 NIGHT”』ぁ2VINYL(完全生産限定盤)】TFJC-38133〜38134 ¥5,500 (tax in)※20 NIGHT:全15曲▼LIVE VINYL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “21 NIGHT”』ァ2VINYL(完全生産限定盤)】TFJC-38135〜38136 ¥5,500 (tax in)※21 NIGHT:全15曲▼THE ONE限定盤『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -ΑTHE ONE限定盤(完全生産限定盤)2Blu-ray+4CD+写真集】ONEB-0042 ¥26,400 (tax in)セット内容:※Blu-ray(2枚 / 全30曲)※LIVE ALBUM(4枚 / 全30曲)※64ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様●Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容▼20 NIGHT ※LIVE VINYLはTFJC-38133〜38134のみ収録<2024.3.2 at YOKOHAMA ARENA>01. BABYMETAL DEATH02. メギツネ03. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)04. Shanti Shanti Shanti05. Kagerou06. MAYA07. BxMxC08. シンコペーション09. Monochrome10. メタリ!! (feat. Tom Morello)11. ギミチョコ!!12. ド・キ・ド・キ☆モーニング13. THE ONE14. ヘドバンギャー!!15. Road of Resistance▼21 NIGHT ※LIVE VINYLはTFJC-38135〜38136のみ収録<2024.3.3 at YOKOHAMA ARENA>01. BABYMETAL DEATH02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)04. Elevator Girl05. ヤバッ!06. Believing07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)08. Starlight09. KARATE10. メタリ!! (feat. Tom Morello)11. ギミチョコ!!12. ド・キ・ド・キ☆モーニング13. THE ONE14. META!メタ太郎15. Arkadia●『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -注文ページアーティストオンラインショップ『アスマート』:https://www.asmart.jp/legend-mm受注受付期間(コンビニ支払):4月16日(火)18:00〜5月6日(月)23:59受注受付期間(クレカ・キャリア決済):4月16日(火)18:00〜5月13日(月)23:59●『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』主要販売サイトhttps://TF.lnk.to/bm_legend-mm●Blu-ray & DVD 早期予約 購入特典・早期予約特典:ジャケットシート(130mm×180mm)※2024年5月12日(日)23:59までにご予約の方が対象となります。一部対象外の店舗があるため、ご予約の際は事前にご確認ください。・Amazon特典:コットン巾着・アスマート特典:A5クリアファイル (Type-A)・TOY’S STORE特典:A5クリアファイル(Type-B)・楽天ブックス特典:アクリルキーホルダー・セブンネット特典:バンダナ(550mm×550mm) ※素材:ポンジ・HMV特典:缶バッジ四角型 40mm×40mm・汎用特典:ポストカード○対象商品「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」(TFXQ-78256〜78257 / TFXQ-78258〜78259 / TFBQ-18289〜18290)※LIVE VINYL、THE ONE限定盤は映像特典の対象外となります。※早期予約特典はLIVE VINYLと共通となります。THE ONE限定盤は早期予約特典およびアスマート特典の対象外となります。※各特典絵柄は後日発表●LIVE VINYL 早期予約・購入特典・早期予約特典:ジャケットシート(130mm×180mm)※2024年5月12日(日)23:59までにご予約の方が対象となります。一部対象外の店舗があるため、ご予約の際は事前にご確認ください。・Amazon特典:メガジャケ ※タイトルごとに絵柄が異なります。・汎用特典:ステッカー(120mm×120mm) ※タイトルごとに絵柄が異なります。○対象商品「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “20 NIGHT”」(TFJC-38133〜38134)「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “21 NIGHT”」(TFJC-38135〜38136)※Blu-ray(完全生産限定盤)、Blu-ray(通常盤)、DVD(通常盤)、THE ONE限定盤はLIVE VINYL特典の対象外となります。※早期予約特典はBlu-ray(完全生産限定盤)、Blu-ray(通常盤)、DVD(通常盤)と共通となります。THE ONE限定盤は早期予約特典および汎用特典の対象外となります。